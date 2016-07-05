ضبط 35 كيس هيروين فى حملة بمنطقة السحر والجمال بالإسماعيلية

واصلت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع فرع الامن العام وفرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية وضباط إدارة البحث الجنائى والإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملاتها على منطقة السحر والجمال بالإسماعيلية وتمكنت من ضبط أحد المتهمين وهروب شقيقه بحوزتهما 35 كيس هيروين وكمية من السرنجات.

وكان اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز التل الكبير مفادها قيام كلاً من المتهم "طلال.ع.س" 32 سنة عاطل مقيم وادى الملاك ــ دائرة مركز التل الكبير سبق إتهامه فى القضية رقم 6179 لسنة 2016 جنايات مركز التل الكبير بتهمة "مخدرات" (تم ضبطه) وشقيقه المتهم "خالد. ع.س" 30 سنة عاطل ــ مقيم ذات الناحية مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 1266 لسنة 2005 جنح مركز التل الكبير والمقضى فيها بالحبس 6 شهور بتهمة "سرقة"، "هارب" بالإتجار فى المواد المخدرة خاصةً جوهر الهيروين المخدر متخذين من منطقة السحر والجمال مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

على الفورتم إعداد مأمورية إستهدفت المتحرى عنهما سالفى الذكر أسفرت عن ضبط المتهم الأول حال قيادته السيارة رقم ر وب 6184 "جارى فحصها" وبحوزته 35 كيسا بلاستيكيا شفاف اللون بداخلها كمية من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى "200 جرام"، وكذا كرتونة بداخلها كمية من السرنجات الطبية، ومبلغ مالى قدره 105 جنيهات، وهاتف محمول وما أن شاهد المتهم الثانى للقوات حتى قام باستقلال دراجة نارية بدون لوحات معدنية محاولاً الهرب، فقامت القوات بمطاردته فقام بالترجل تاركاً الدراجة النارية قيادته وفر هاربا داخل الزراعات حيث تم ضبط الدراجة النارية.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بالإشتراك مع شقيقه الهارب، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة والدراجة النارية لنقل وترويج المواد المخدرة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وجارى ضبط المتهم الهرب وتقديمه للنيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

القبض على 7 من تجار المخدرات فى الإسماعيلية