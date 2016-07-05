ضبط 1325 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى سوهاج

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، إن مديرية الصحة قامت بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطرى، بشن عدة حملات أسفرت عن تحرير عدد 18 مخالفة تموينية متنوعة، حيث تم ضبط المتهم "م.س.ت" بدائرة قسم طهطا لإدارته مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص، وتم ضبط كمية قدرها 1325 كيلو جرامًا أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتم تحرير محضر وجار العرض على النيابة المختصة، كما تم ضبط المتهم "ع.ا.م" بقال تموين بمركز طما، وذلك لحيازة وعرض كميات من السكر ناقص الوزن، وتم ضبط كمية 200 كجم سكر ناقص الوزن وتحرير عن ذلك محضر وتم العرض على النيابة المختصة.

وتم أيضًا تحرير عدد 3 مخالفات عدم حمل شهادة صحية وعدد 2 مخالفة عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز وعدد 2 مخالفة توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتم أيضًا تحرير عدد 6 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار بالأسواق وعدد 1 مخالفة عرض لحوم بلدية غير مغطاة بشاش أبيض وعدد 2 مخالفة إدارة مخزن مواد غذائية بدون ترخيص.

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