أخبار عاجلة

مساء dmc - مداخلة مؤثرة مع المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق -
كلمة الرئيس السيسي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني -
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"تقصى حقائق القمح": واقعة فساد جديدة بصوامع الفيوم بقيمة 63 مليون جنيه

Google+ Print
"تقصى حقائق القمح": واقعة فساد جديدة بصوامع الفيوم بقيمة 63 مليون جنيه "تقصى حقائق القمح": واقعة فساد جديدة بصوامع الفيوم بقيمة 63 مليون جنيه
كشف النائب إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، عن واقعه فساد جديدة فى صوامع القمح، تمثل إهدار المال العام والتلاعب فى الكميات الموردة، خلال زيارتها الميدانية الثانية التى قامت بها وفد اللجنة مساء أمس، بالتنسيق مع الجهات الرقابية ومباحث ، وإحدى الشركات العالمية المتخصصة فى أعمال قياس السلع، بلغت قيمتها 63 مليون جنيه بصوامع وشون محافظة الفيوم.

وقال عبد العظيم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن 52 مليون منهم فى شونه واحدة، ليبلغ إجمالى ما تم كشفة من وقائع فساد خلال يومين ما يعادل 119 مليون جنيه.

وأضاف عبد العظيم، أن هناك معلومات عن صوامع وشون يتم حصرها وجردها لإثبات الوقائع، حيث هناك توريدات وهمية كبيرة يتم ضبطها حالياً على أن يتم إخطار النيابة بها، لافتاً إلى تورط شخصيات وأسماء كبيرة فى هذه الوقائع سيتم الكشف عنها لاحقاً.

وضم وفد لجنة تقصى الحقائق، الذى قام بالزيارة الميدانية الثانية بمحافظة الفيوم، النائب إيهاب عبد العظيم، والنائب أشرف جمال، والنائب د. على الكيال.


>لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان تعلن ضبط جريمة فساد كبرى بصوامع القمح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه