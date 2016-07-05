"تقصى حقائق القمح": واقعة فساد جديدة بصوامع الفيوم بقيمة 63 مليون جنيه

كشف النائب إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، عن واقعه فساد جديدة فى صوامع القمح، تمثل إهدار المال العام والتلاعب فى الكميات الموردة، خلال زيارتها الميدانية الثانية التى قامت بها وفد اللجنة مساء أمس، بالتنسيق مع الجهات الرقابية ومباحث التموين ، وإحدى الشركات العالمية المتخصصة فى أعمال قياس السلع، بلغت قيمتها 63 مليون جنيه بصوامع وشون محافظة الفيوم.

وقال عبد العظيم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن 52 مليون منهم فى شونه واحدة، ليبلغ إجمالى ما تم كشفة من وقائع فساد خلال يومين ما يعادل 119 مليون جنيه.

وأضاف عبد العظيم، أن هناك معلومات عن صوامع وشون يتم حصرها وجردها لإثبات الوقائع، حيث هناك توريدات وهمية كبيرة يتم ضبطها حالياً على أن يتم إخطار النيابة بها، لافتاً إلى تورط شخصيات وأسماء كبيرة فى هذه الوقائع سيتم الكشف عنها لاحقاً.

وضم وفد لجنة تقصى الحقائق، الذى قام بالزيارة الميدانية الثانية بمحافظة الفيوم، النائب إيهاب عبد العظيم، والنائب أشرف جمال، والنائب د. على الكيال.

لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان تعلن ضبط جريمة فساد كبرى بصوامع القمح