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البابا تواضروس يهنئ وزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية بعيد الفطر

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البابا تواضروس يهنئ وزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية بعيد الفطر البابا تواضروس يهنئ وزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية بعيد الفطر

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية

بعث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة إلى فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال البابا تواضروس – في برقيته – “يسرنى بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم إلى سيادتكم وإلى جميع أشقائنا المصريين بأصدق التهانى بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين الله أن يوفق جهدكم المخلص لإعلاء شأن وطننا العزيز فى نشر الوعى وثقافة السلام والعيش المشترك فى كافه أرجاء الوطن لمواجهة أعداء الإنسانية من قوى الشر والتعصب والإرهاب”.

كما بعث البابا تواضروس برقية تهنئة مماثلة إلى فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

أ ش أ

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