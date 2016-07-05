محافظ الشرقية يكافئ 3مراكز شباب بـ225 ألف جينه ويشارك بختام الدورة الرمضانية

قدم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، وقفة عيد الفطر المبارك، التهنئة لكل أبناء المحافظة والعاملين بها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأعرب عن خالص أمنياته أن تتحقق لمصر قيادة وشعبًا كل الأمنيات الطيبة وأن تشهد البلاد مزيداً من التقدم والرخاء فى ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكان اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، قد بعث ببرقيات تهنئة لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس الأركان والسادة الوزراء والمحافظين وكبار رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية.

يأتى ذلك فيما اختتمت فعاليات الدورة الرمضانية لمديريات الخدمات، وحصل فريق مديرية التربية والتعليم على المركز الأول وكأس البطولة، وتلاها مديرية الشباب بالمركز الثانى والكهرباء بالمركز الثالث ومديرية الأمن الرابع.

وقام اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بتكريم فرق المركز الثالث والرابع ببعض الهدايا التذكارية للاعبى مديرية الأمن والكهرباء، ثم قدم المحافظ جوائز المركز الثانى والثالث لفريق الشباب والرياضة ثم كأس البطولة للفريق الفائز بالدورة وهو فريق مديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى تقديم الهدايا التذكارية للاعبى الفريقين، وتم توزيع الجوائز المالية بالثلاثة مراكز بدورى مراكز الشباب، حيث حصل مركز شباب شيبه بالمركز الأول وعلى مبلغ 100 ألف جنيه، وحصل فريق مركز شباب القنايات على المركز الثانى بمبلغ 75 ألف جنيه، وحصل فريق مركز شباب ميت حمل على المركز الثالث وشيك بمبلغ 50 ألف جنيه.

وأقيم حفل رمزى عقب توزيع الجوائز، قدم فيه الطالب شريف شاكر من مركز الموهوبين بالشباب والرياضة فاصل من التواشيح الدينية، وقدم الطفل محمد غريب عضو المجلس القومى للفنون بالشباب والرياضة رقصة بالتنورة.



>

ختام الدورة الرمضانية بالشرقية



>

كأس الفوز فى نهائى الدورة الرمضانية



>

الفائزون يرفعون الكأس



>

تكريم الفائزين فى الدورة الرمضانية بالشرقية

فوز 50 طفلا فى مسابقة حفظ القرآن الكريم بمركز الإبراهيمية بالشرقية ‎

>