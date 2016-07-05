تجهيز 345 ساحة لصلاة عيد الفطر بالقليوبية و106 ببنى سويف

أكد الشيخ خلف سعد وكيل مديرية الأوقاف ببنى سويف تخصيص 106 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر بالخلاء غدا الأربعاء بمختلف مدن وقرى مراكز المحافظة، بالإضافة إلى تجهيز 212 خطيبا بواقع 2 خطيب لكل ساحة (خطيب أساسى وآخر احتياطى) لافتا إلى قيام الأئمة والخطباء بالتوقيع فى كشوف أمام أسمائهم بالالتزام بالتواجد فى الساحات التى تم توزيعهم عليها وكذلك التنبيه عليهم عدم الإطالة خلال إلقاء الخطبة أو الخوض فى السياسة.

وأضاف "سعد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": تقدم المئات بطلبات للموافقة على تخصيص ساحات للصلاة فى الخلاء شملت أماكن بالمدن يصلى بها كل عام وكذلك بعض مراكز الشباب أيضا بقرى المراكز الإدارية السبع، قمنا بفحصها وتمت الاستجابة لأصحاب الأفكار المعتدلة والملتزمين بالوسطية فقط، موضحا قيام مدراء الإدارات والمفتشين اليوم بمتابعة فرش الساحات والاطمئنان على الانتهاء من التجهيزات اللازمة لأداء صلاة العيد بها.

وفى القليوبية أكد الشيخ صبرى دويدار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أنه قد تم الانتهاء من تجهيز الساحات المخصصة لصلاة عيد الفطر المبارك وعددهم 345 على مستوى المحافظة مشيرا إلى أنه تم إخطار الجهات المعنية بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المصلين ومنع اعتلاء المنابر لغير الأزهريين.

وتابع دويدار بأنه قد تم توزيع بيان على أئمة المساجد والمفتشين يحذر من الخروج على قانون أداء الخطب والدروس الدينية بالمساجد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وإلغاء التصريح الخاص بهم.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف إلغاء الإجازات لوكلاء المديرية ومديرى الدعوة والمفتشين وتشكيل لجان بهدف الانتشار المكثف ومراقبة ساحات الصلاة وخطب العيد مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى تجاوز فى ساحات العيد فى ضوء حظر استغلال تلك الساحات فى غير أغراضها فى أى

>أعمال حزبية أو سياسية.

محافظ بنى سويف يبحث الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر

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