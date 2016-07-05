بيت العائلة يدشن حملة لجمع تبرعات من أهالى "كوم اللوفى" بالمنيا لإصلاح المنازل

دشن أعضاء بيت العائلة، حملة لجمع تبرعات من أهالى قرية كوم اللوفى بالمنيا، لصالح ضحايا الأحداث الأخيرة التى شهدتها القرية.

ومن جهته أوضح محمود جمعة، أمين البيت، فى تصريحات له اليوم، الثلاثاء، أنهم قاموا بمحاولات لتهدئة الأوضاع بالقرية، وتم عقد لقاء بجميع أطراف الأزمة، بحضور كل من الدكتور سمير رشاد، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط، وعادل مصلحى مساعد بيت العائلة، والقس بولس نصيف، والشيخ جمال عبد الحميد، أعضاء بيت العائلة، وتم الاتفاق على جمع تبرعات من الأهالى لإصلاح ما تم إتلافه، خلال أسبوع واحد، استكمالاً للمبادرة التى قام بها اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، بصرف تعويضات لأصحاب المنازل المضارة.

وأكد محمود جمعة أنه تم جمع مبلغ 2800 جنيها، منها 600 من بيت العائلة وألف جنيه من النائب سمير رشاد، و500 من أحد القساوسة، لافتاً أنه تم مقابلة المدعو أشرف خلف وشقيقه اللذان تم حرق منزلهما، وذلك ضمن جهود التهدئة، وتم التأكيد لهما على أننا مع تطبيق القانون على المخطئ وضد أى جلسات صلح عرفى.

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