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وزير النقل يتابع أعمال تطوير وتوسعة طريق «القاهرة ـ الإسكندرية» الزراعي

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وزير النقل يتابع أعمال تطوير وتوسعة طريق «القاهرة ـ الإسكندرية» الزراعي وزير النقل يتابع أعمال تطوير وتوسعة طريق «القاهرة ـ الإسكندرية» الزراعي

الدكتور جلال سعيد، وزير النقل – أرشيفية

اجتمع الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، برئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، لمتابعة أعمال تطوير وتوسعة طريق “القاهرة / الإسكندرية” الزراعي مرورًا بالمدن الرئيسية بنها وطنطا وكفر الزيات وكفر الدوار ودمنهور .

واستعرض السعيد، خلال الاجتماع خطة التطوير التي تشتمل على إعادة رصف الطريق بالكامل، بالإضافة إلى أعمال التوسعة و النظافة وتأمين الطريق والعلامات الإرشادية.

كما تم استعراض ما تم انجازه في شأن إزالة الاشغالات والتعديات على الطريق، وعلى حرم السكك الحديدية الملاصق للطريق .

ووجه الوزير، بحسب البيان الصادر اليوم الثلاثاء، مسؤلي هيئة الطرق بضروة تعديل الهيكل الإداري للهيئة العامة للطرق والكباري، ليضم إدارة مركزية للإعلانات تضم أفراد مؤهلين ومتخصصين لزيادة موارد الهيئة من حصيلة الإعلانات، وكذلك إدارة مركزية جديدة لنظافة الطرق، على أن يتم التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإنهاء التعديلات المقترحة.

 

 

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