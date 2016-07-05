أوقاف بني سويف: تخصيص 106 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك

ناقش فضيلة الشيخ محمد نور الدين، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، خطة المديرية التي تم اعتمادها لأداءِ صلاة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده، بحضور الشيخ خلف سعد، وكيل مديرية الأوقاف ببني سويف وعدد من المسؤولين بالمديرية .

وأكد وكيل الوزارة ، خلال الاجتماع ، بحسب البيان الصادر اليوم الثلاثاء، أنه تم الانتهاء من تخصيص 106 ساحة لصلاة عيد الفطر بكافة مدن وقرى المحافظة.

وكلف 212 خطيب لأداء خطبتي العيد، بواقع خطيبين ” أساسي واحتياطي ” لكل ساحة، فضلًا عن تخصيص عدد من المساجد الكبرى التي لا توجد بقربها ساحاتٌ لأداء الصلاة .

وكشف “نور الدين”، خلال الاجتماع الذي ضم قيادات مديرية الأوقاف، أن المديرية خصصت 106 ساحة للصلاة بزيادة 16 ساحة عن العام الماضي، لافتًا إلى أن تجهيز وفرش الساحات يتم بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالمدنِ والقرى.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف، على أنه تم رفض تخصيص ساحات لأي فصيل سياسيٍّ محذرًا من أن المديرية ستتخذُ كافة الإجراءات القانونية تجاه الخطباء المخالفين لمضمون خطبة العيد أو التي ستتضمن دعاية سياسية أو تحريضًا على مخالفةِ القانون والنظام العام .