مدير أمن المنيا يكرم عددًا من ضباط وأفراد الشرطة المتميزين بالمنيا

مراسل «ONA»:

كرمت مديرية أمن المنيا، اليوم الثلاثاء، في حفلاً عدداً من الضباط والأفراد والمجندين، المتميزين والمتفانين في عملهم.

قال اللواء رضا طبلية مدير أمن المحافظة، إنه في ضوء إستراتيجية الوزارة وتنفيذ توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بشأن تكريم المتميزين من الضباط والمجندين والأفراد ورجال الإدارة بهيئة الشرطة.

تم تنظيم حفل حضور اللواء عبد العظيم نصر مساعد وزير الداخلية، لمنطقة شمال الصعيد، واللواء محمود عفيفي مدير إدارة البحث الجنائي، وتم تكريم المتميزين لما بذلوه من جهود واضحة، في سير المنظومة الأمنية.

ونقل مدير الأمن تحيات وزير الداخلية، للمكرمين وحثهم علي الإستمرار في الحفاظ علي مستواهم في العمل، وحسن الأداء والإنضباط، وحسن معاملة المواطنين.