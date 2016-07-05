مسؤولون سعوديون يزورون مصابي سلسلة الهجمات الانتحارية

سعى ولي العهد السعودي ومستشار مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، لطمأنة السعوديين على الوضع الأمنى للمملكة بعد هجمات انتحارية استهدفت المدينة المنورة والقنصلية الأمريكية فى جدة وشيعة فى مدينة القطيف.

ونفذ مهاجمون انتحاريون تفجيرات فى ثلاث مدن فى السعودية، أمس الاثنين، أودت بحياة أربعة ضباط أمن على الأقل فى حملة منسقة فيما يبدو فى اليوم قبل الأخير من شهر رمضان، بينما يستعد السعوديون للاحتفال بعيد الفطر.

وفى وقت سابق قتل انتحارى فيما أصيب شخصان فى هجوم بالقرب من القنصلية الأمريكية فى مدينة جدة، وفى مدينة القطيف بشرق المملكة التى يقطنها أغلبية شيعية وقع انفجار واحد على الأقل بالقرب من مسجد للشيعة، ويبدو أن تلك الهجمات جرى تنسيقها لتتزامن مع قرب حلول عيد الفطر.

وكالات