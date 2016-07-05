كم كعكة يأكل طفلك من كعك العيد؟

يهل علينا العيد مع كعكه الشهي الذي يعد من أهم طقوس الاحتفال بالعيد في بلادنا العربية، ويقبل الصغار على تناوله بدون محاذير رغم أنه قد يؤدي لمشاكل صحية تصيبهم.

"سيدتي نت" التقت بأخصائية التغذية ليلى هشام والتي قدمت النصائح التالية للأمهات لترشيد استهلاك الصغار للكعك خلال أيام العيد:

• يحتوي الكعك على كمية كبيرة من الزيوت والدهون.

• تناول الطفل لكمية كبيرة من الكعك يؤدي لحدوث تلبك في الجهاز الهضمي.

• تناول الكعك بكميات كبيرة وعلى مدى أيام متتالية يورث الأطفال زيادة سريعة في الوزن.

• بعض الأطفال يتلقون الكعك من مصادر غير نظيفة مثل الأصدقاء والجيران وتكون أيديهم غير نظيفة مما يعرضهم للعدوى بطفيليات المعدة، وحدوث التلوث المعوي.

• بناء على ذلك على الأم أن تقلل من كمية الكعك المقدم لطفلها بحيث لا يزيد عن كعكة واحدة في اليوم.

• عليها أن تحرص على تقديم الفواكه المختلفة لطفلها بعدة طرق.

• من الخطأ وضع الكعك في متناول يد الأطفال مثل طاولة الضيافة.

• في حال تعرض الطفل للبرد وتناوله الكعك فسوف يصاب بالقيء والمغص وعلى ذلك يجب أن تقدم له الأم الشاي بالمريمية أو النعناع ولكن لا تكثر من النعناع لأنه يزيد من الشعور بالغثيان.

• عدم تقديم الكعك للطفل دون عمر سنتين لأنه يمكن أن يختنق بسبب التمر والعجوة كما أن الكعك في هذه السن يصيبه بالنزلات المعوية والإسهال بسبب كمية الزيوت الموجودة فيه.

• كثرة تناول الكعك يضعف شهية الطفل نحو الأطعمة الأخرى ولذلك يجب أن تحتفظ به الأم في خزانة المطبخ أو يوضع في علبة من المعدن ويحفظ في رف علوي من الثلاجة.

• لا تطلبي من طفلتك أن تحمل الوعاء المزركش المملوء بالكعك وتوزيعه على الضيوف في كل مرة لأن ذلك يؤدي لتناولها كعكة كلما قامت بذلك، ودعي هذه المهمة لك وبعد أن تقدميه للضيوف أعيديه لمكانه بعيداً عن أيدي الصغار.