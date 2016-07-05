إطلالات متميِّزة لأطفالك في العيد

ما أن يقترب العيد إلا وتدخل الأُمهات في أزمة وحيرة بسبب مشتريات ملابس أطفالهنَّ، لتبدأ باستعراض الأسواق واختيار الأنسب لهم، ليظهروا بإطلاله متميزة في العيد.

«سيدتي» تجولت في الأسواق وتقترح لك أربع اطلالات متميِّزة لأطفالك في العيد وبالأسعار:

* الإطلالة الأولى فستان يتناسب من عمر 8 -10 سنوات من ماركة lonacouture:

- فستان قطعتان بسعر 750 ريالاً.

- إكسسوار للشعر بسعر 120 ريالاً.

- شنطة يد بسعر 120ريالاً.

- أسورة اليد بسعر 75 ريالاً.

- سلسلة بسعر 85 ريالاً.

* الإطلالة الثانية للبنات تناسب عمر 4 - 10 سنوات من ماركة lonacouture:

- فستان زهري غامق بسعر 700 ريال.

- إكسسوار شعر بسعر 150 ريالاً.

- أسورة اليد بسعر 75 ريالاً.

- إكسسوار يد بسعر 75 ريالاً.

* الاطلالة الثالثة تناسب عمر 3 - 8 سنوات من زارا Zara:

- قميص داخلي بسعر 75 ريالاً.

- شورت جينز أبيض بسعر 129 ريالاً.

- جاكيت كاجوال رمادي اللون بسعر 249 ريالاً.

- جزمة متناسقة مع الإطلالة بسعر 199 ريالاً.

* الاطلالة الرابعة للأولاد تناسب عمر 2- 10 سنوات من زارا Zara:

- قميص أبيض رسمي بسعر 119 ريالاً.

- بنطلون جينز بسعر 175 ريالاً.

- صدرية رماديَّة بسعر 120 ريالاً.

- سكارف بسعر 75 ريالاً.

* الإطلالة الخامسة لطفلك من عمر 3 -24 شهراً من ماركة H&M:

- طقم رسمي من ثلاث قطع مكون من شورت، قميص أبيض، صدرية بسعر 149 ريالاً.

* الإطلالة الخامسة لطفلتك من عمر 3 -24 شهراً من ماركة H&M:

- طقم قطني من ثلاث قطع تي شيرت، لي قنز، واكسسوار شعر بسعر 79 ريالاً.

نصائح مهمة لدى شراء ملابس الصغار:

- يفضل شراء مقاسات أكبر من حجم الطفل، لكي يمكنهم ارتداؤها لفترات أطول.

- عند شراء ملابس للأطفال الذين بلغوا سن الثالثة أو أكثر، يجب مراعاة جودتها، وذلك لتتماشى مع طبيعة تصرفاتهم وتقاوم قدر الأماكن، فالأطفال في هذه المرحلة يلعبون باستمرار وتتعرض ملابسهم للتلف بشكل سريع.

- الابتعاد عن الأقمشة التي تحتوي على أنسجة مصنعة أو أنسجة خشنة، كي يحد من تعرض الطفل للحكة، كما أنَّ ملابس الأطفال معرضة للأوساخ بشكل كبير، وذلك بفضل اختيار الأقمشة التي يسهل تنظيفها لتوفير الوقت والجهد.

- نوعي في اختياراتك وبالأخص في الألوان والابتعاد عن التقليدي المتعارف عليه الزهر للفتيات، والأزرق للأولاد، لأنَّه في الوقت الحالي لم يعد الالتزام بهذا التقليد ضرورياً، فالعديد من ملابس الأطفال المنتجة في الوقت الحاضر، تمتلك نقوشاً وخطوطاً أو حتى ألواناً أحادية متعدِّدة.

- يفضل عند التسوق لشراء ملابس أطفال، البحث عن المتاجر التي تعرض خصومات، لأنَّ الأطفال في فترة نمو مستمر ويحتاجون الملابس الجديدة باستمرار، ويفضل شراؤها قبل شهر رمضان والانتهاء منها لأنَّ تلك الفترة تكثر فيها العروض والتخفيضات.