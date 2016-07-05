في_القمة – فاروق جعفر يحكي لـ في الجول: حين أمرنا رئيس الوزراء بالتعادل مع الأهلي

حينما ترى مباراة قمة تنتهي بالتعادل 0-0 قد تظن أن الفريقين يخشيان بعضيهما لدرجة كبيرة أو أن الفريقين في حال سيئة. لكنك أبدا لن تتخيل أن هذه النتيجة حدثت بأمر سياسي مباشر.

تغطية FilGoal.com لـ #في القمة تعود إلى الماضي لتقدم أمتع وأشهر القصص التي حدثت في مواجهات الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك.

الحكاية التالية يقصها فاروق جعفر على FilGoal.com.

ملك النص في الزمالك يحكي. وFilGoal.com ينقل ما يلي على لسان فاروق جعفر..

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"في موسم 77-78 كانت الجماهير تملأ المدرجات لا تترك شبرا واحدا فيه".

"دعوني أعد بكم للوراء قليلا. أنا أول مباراة قمة لعبتها في حياتي كانت وأنا لازلت طالبا في الصف الثاني الثانوي".

"لم أكن أفهم معنى القمة. لم أكن أشعر بالخوف وكنت أعامل مباريات الأهلي كأنها مثل لقاءات أي فريق أخر في الدوري".

"اللاعبون الكبار في الزمالك كانوا يساعدوني ويدعموني كثيرا. يمررون لي عن قصد حتى اكتسب الثقة، ومباراة تلو الأخرى تزداد ثقتي وأتحول إلى فاروق جعفر الذي يعرف قدره الأهلي جيدا".

رئيس الوزراء

"الآن فلنعد إلى الملعب. في 77-78 الأجواء ربما كانت مشتعلة أكثر من اللازم. والزمالك والأهلي يستعدان للمباراة".

"هنا وقبل انطلاق اللقاء باغتنا فجأة أن رئيس الوزراء ممدوح سالم في غرفة خلع الملابس!".

"لم نكن نفهم. فجأة وجدنا لاعبي الأهلي معنا. الرجل يرغب في التحدث لنا معا، أهلي وزمالك".

"وقتها قال لنا. تلك المباراة يجب أن تنتهي بالتعادل. لا يجب أن يذهب أي جمهور إلى منزله غاضبا".

"حسنا. كان الدربي لذيذ بهذه الطريقة!".

"الكرة في منتصف الملعب. كل فريق يتناقل الكرة والأخر لا يضغط".

"نرغب في ألا ينكشف الأمر، فنمرر الكرة للاعبي الأهلي. يتناقلونها بدورهم قليلا وهكذا".

"لا لم نسجل ولم يسجل الأهلي. لم يكن أحدا يرغب في إفساد التعليمات أو الإفلات بالفوز فجأة".

"غالبا هذه القمة كانت الوحيدة في التاريخ بلا تسديدة، بلا كرة عرضية، أو أي شيء أصلا. 0-0 انتهى كل شيء كما طلب رئيس الوزراء".