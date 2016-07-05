في_القمة - الخطيب وعمالقة الأهلي يحكون لـ في الجول.. عن استعارة ' شورت ' لدك الزمالك

نحن الآن في سنة 1978.. الكل متجمع في شقة شطة ويفكر في مباراة الغد. الكل قلق لكن محمود الخطيب يدخل لمشاركة رفاقه في الملعب لحظات قلقهم مانحا إياهم الكثير من الطمأنينة.

يأكل ثابت البطل طبقا من المعكرونة وهو يتحدث مع إكرامي عن اللقاء غير عالمين هو أو زميله الذي بات بديلا في أغلب الأحيان من سيحمي عرين الفريق.

هيديكوتي في منزله هو الآخر يفكر فيما عليه فعله لإيقاف مفاتيح لعب الزمالك حسن شحاتة وفاروق جعفر.

الأجواء متوترة، لكن كل هؤلاء لم يكونوا عالمين بأن تلك الساعات الأخيرة قبل لقاء الزمالك في نهائي كأس مصر سيتبعها فرحة أهلاوية أكبر من المعتاد.

لماذا؟ تعالوا نسترجع الحكاية على لسان أبطالها الذين تحدثوا لـFilGoal.com عن ذكريات تلك المباراة التي لا تنسى.

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الشقة.. يحكيها شطة لـFilGoal.com

"في تلك الفترة لم يكن نظام المعسكر المغلق قد تم تطبيقه في النادي الأهلي. لهذا في ليلة المباراة يبيت اللاعبين في بيوتهم، أو هذا ما كان مفترضا".

"لكن ما كان يحدث فعليا أن اللاعبين يتجمعون أغلبهم في شقتي. مختار مختار ومحمد عامر وماهر همام وجمال عبدالحميد وحمدي جمعة".

"نجلس ونتحدث عن المباراة. عن كيف نفوز، عما سيحدث. هناك توتر، لكن كذلك تجمعنا يجعلنا أكثر قدرة على تجاوز تلك الفترة بهدوء".

"محمود الخطيب يقطن العمارة نفسها، لم يكن يبيت معنا، لكنه كان ينزل لشقتي حتى يشاركنا الأحاديث والضحكات".

"لم يكن أحد فينا يعلم من سيلعب ومن سيجلس على الدكة. لكن لم يهتم أحد بهذا، فقط كان هدفنا تزجية الوقت سويا حتى نطمئن بعضنا البعض".

"يوم المباراة اكتشف هيديكوتي أن ثابت البطل تناول المعكرونة. هذا كان ممنوعا بشدة ومن المحظورات في أيامنا، قبل أن يتم اكتشاف بعد سنوات أن العكس هو الصحيح، يجب أن يأكل اللاعبون معكرونة قبل اللقاءات".

"توقعنا أن يتم عقاب ثابت ويشارك إكرامي في اللقاء. لكن في النهاية اختار هيديكوتي أن يلعب ثابت".

خطة هيديكوتي.. يحكيها شطة لـFilGoal.com

"كنت مكلفا برقابة فاروق جعفر في وسط الملعب. منعت اسطى الزمالك من حتى مجرد لمس الكرة طوال الشوط الأول".

"لكن فجأة لم أجد فاروق جعفر بيني يدي! أين هو؟ لقد غير مدرب الزمالك مركزه وفقدت أثر أهم لاعبي الفريق المنافس".

في تلك الفترة الزمالك تقدم على الأهلي. وبات الفريق الأحمر في موقف صعب إذ لا يتبقى طويلا وينتهي كأس مصر والنتيجة 2-1 للفرسان.

"هيديكوتي نادى علي. قال لي: اسمع. اترك فاروق جعفر لقد تحول إلى ليبرو فعليا، الآن عليك الإمساك بتلابيب حسن شحاتة. لا تدعه يفلت".

"مع تغيير الخطة منعت الزمالك من أن يلمس معلمها شحاتة الكرة".

استعارة شورت.. يحكيها محمود الخطيب في حوار قديم مع FilGoal.com

"كنت أجلس على مقاعد البدلاء، كنت مصابا وبالتالي لم أتوقع اللعب".

"هيديكوتي طلب مني اللعب. قلت له أنا حتى لم أحضر معي ملابسا للعب!".

"طالبني هيديكوتي بالتصرف. استعرت ملابسا من زميل بجانبني، واشتركت في المباراة".

"لو دققتم النظر في صور المباراة ستلاحظون كيف أن (الشورت) ضيق أكثر من أي زميل لي في الملعب!".

لمسة واحدة.. يحكيها محمود الخطيب في برنامج تلفزيوني قديم

"كنت مصابا قبل انطلاق اللقاء. لكن المدرب احتفظ بي على الدكة حتى يستخدمني حال احتاج الأهلي لذلك. وقد احتاج الفريق لذلك فعلا حين تأخرنا 2-1".

"مع مشاركتي قررنا زيادة سرعة اللعب. هناك هدف سجلناه كله من لمسة واحدة".

أفضل بديل.. يحكيها طاهر الشيخ لـFilGoal.com

"الحظ دائما ما كان يخدمني.في دربي 78 لم أتدرب أصلا في أخر تمرينات للفريق".

"كنت واثقا أني سأخرج من قائمة الفريق. لكني وجدت هيديكوتي قد اختارني، عادي سأجلس على الدكة ولن أشارك".

"فجأة وجدت هيديكوتي يطلب مني الإحماء. قلت لنفسي أيضا عادي، سأقوم بعمليات الإحماء لدقائق ثم أجلس مجددا على الدكة. بالقطع لن أشارك".

"لكن تعلمون ماذا؟ لقد شاركت وسجلت وتألقت وقدمت أفضل مباراة دربي في حياتي".

"من وقتها وأنا صاحب لقب أفضل بديل في مصر".

حماس الجماهير.. يحكيها جمال عبد الحميد لـFilGoal.com

"كأس مصر 78 الأهليفاز 4-2 في أكثر لقاء دربي عصيب خضته ربما"

"الجماهير كانت متحمسة لدرجة غير عادية. تغيير النتيجة بهذا الشكل لم يكن عاديا، ساعدت الأهلي على الفوز في ليلة استثنائية لي كلاعب وكمشجع لكرة القدم المصرية".