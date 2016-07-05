البشير: كل ما يمس السعودية وشعبها يمس السودان

أرسل الرئيس السودانى عمر البشير اليوم ،الثلاثاء، برقية تعزية للعاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز فى ضحايا التفجير الذى حدث فى المدينة المنورة مساء أمس والذى أودى بحياة أربعة أشخاص، بحسب وكالة السودان للأنباء سونا.

وأكد البشير فى البرقية أن كل ما يمس المملكة العربية السعودية وشعبها يمس السودان.

واستنكر البشير الأعمال الإرهابية التى ضربت المملكة فى أيام العبادة والذكر والطمأنينة، وأعرب عن "وقوف السودان صفا واحدا ضد التطرف والإرهاب فى المنطقة.

ودعا البشير إلى ضرورة اهتمام دول المنطقة بالتحصين الفكرى من أجل حقن الدماء وتعظيم حرمتها، وحفظ الأمن والسلام الدوليين.

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