أخبار عاجلة

مساء dmc - مداخلة مؤثرة مع المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق -
كلمة الرئيس السيسي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني -
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«لطيفة» ضيفة راغدة شلهوب في سهرة أول أيام عيد الفطر

Google+ Print
«لطيفة» ضيفة راغدة شلهوب في سهرة أول أيام عيد الفطر «لطيفة» ضيفة راغدة شلهوب في سهرة أول أيام عيد الفطر

الإعلامية راغدة شلهوب، والفنانة لطيفة

كتبت – إنجي لطفي

 قالت الإعلامية راغدة شلهوب، مقدمة برنامج 100 سؤال، المذاع على شاشة “الحياة”، إنها” سجلت حلقة خاصة مع الفنانة لطيفة، تحدثت خلالها عن ذكريات الماضي وألبوماتها، وعن النوستالجيا، والفن والغناء.

وأضافت شلهوب، في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء “أونا”من لبنان، أنها تطرقت للحديث عن مسلسلها “كلمة سر” والذي عرض في رمضان الجاري.

وأوضحت، أن الفنانة لطيفة غنت مجموعة من الأغاني القديمة والجديدة خلال الحلقة.

ومن المقرر أن تُذاع الحلقة على شاشة الحياة غدًا الأربعاء خلال سهرة أول أيام عيد الفطر المبارك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا