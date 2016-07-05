«لطيفة» ضيفة راغدة شلهوب في سهرة أول أيام عيد الفطر

كتبت – إنجي لطفي

قالت الإعلامية راغدة شلهوب، مقدمة برنامج 100 سؤال، المذاع على شاشة “الحياة”، إنها” سجلت حلقة خاصة مع الفنانة لطيفة، تحدثت خلالها عن ذكريات الماضي وألبوماتها، وعن النوستالجيا، والفن والغناء.

وأضافت شلهوب، في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء “أونا”من لبنان، أنها تطرقت للحديث عن مسلسلها “كلمة سر” والذي عرض في رمضان الجاري.

وأوضحت، أن الفنانة لطيفة غنت مجموعة من الأغاني القديمة والجديدة خلال الحلقة.

ومن المقرر أن تُذاع الحلقة على شاشة الحياة غدًا الأربعاء خلال سهرة أول أيام عيد الفطر المبارك.