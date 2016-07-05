مدحت صالح وإيمان البحر درويش ودينا حايك يحتفلون بالعيد في «بوضوح»

كتبت – إنجي لطفي:

وجه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات .

وأوضح “الليثي” أن برنامج بوضوح، المُذاع على شاشة قناة “الحياة”، يحتفل بعيد الفطر المبارك خلال أيام العيد مبارك، باستضافة عددٍ من نجوم الطرب المصري والعربي، واحتفالية خاصة في الخامسة مساءً يوميًا.

وتبدأ الاحتفالية أول أيام العيد الفطر المبارك، الموافق غدًا الأربعاء المقبل مع المطرب الرائع مدحت صالح، والمايسترو عمرو سليم في أمسية غنائية خاصة وروعة الكلمات وعذوبة الألحان.

ومن المقرر أن نلتقي ثاني أيام العيد الموافق بعد غد الخميس، مع المطربة اللبنانية دينا حايك، والتي تشدو بباقة من أجمل أغانيها، ولقاء خاص مع الطرب المصري ثالث أيام العيد مع الفنان إيمان البحر درويش، والذي يشدو بباقة من

> أجمل الأغاني القديمة والحديثة .