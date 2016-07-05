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وصول 3350 عاملاً مصريًا من البحرين على متن 12 رحلة جوية خلال يومين

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وصول 3350 عاملاً مصريًا من البحرين على متن 12 رحلة جوية خلال يومين وصول 3350 عاملاً مصريًا من البحرين على متن 12 رحلة جوية خلال يومين

أرشيفية

أعلن صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الثلاثاء، أن الشركة نقلت 3350 مصريًا على ١٢ رحلة إضافية من البحرين، في إطار الجسر الجوي لعودة المدرسين والعاملين بالبحرين إلى أرض الْوَطَن لقضاء عطلة العيد وإجازة نهاية العام الدراسي.

وقال “مسلم”، إنه تم تسيير ٤ رحلات يوميًا، فضلًا عن رحلتنا اليومية إلى البحرين”، حسبما أفاد مراسلنا. .

وأضاف رئيس الشركة القابضة، أنه من المقرر بدء المرحلة الثانية لعودة المدرسين والعاملين إلى البحرين في الفترة من ١ وحتى ٣ سبتمبر القادم .

وأشاررئيس الشركة القابضة، إلى حرص الشركة خلال الفترة الحاليّة، وحتى نهاية الموسم الصيفي على تشغيل رحلات إضافية، وتكبير طرازاتها إلى عدد من دول الخليج العربي، مثل:” الإمارات، الكويت، ، قطر، وغيرها”، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الركاب سواء الزائرين الأشقاء من الدول العربية، أو المصريين العاملين بالخارج العائدين إلى خلال فتره الإجازات .

وطالب “مسلم”، ركاب الشركة بضرورة مراجعة مواعيد إقلاع رحلاتهم المدونة على تذاكر السفر، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.comأو مركز الخدمة التليفونية 1717 من أي محمول أو 090070000 من أي تليفون أرضي أو وكلاء السياحة والسفر، وذلك لإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي الذي كان مقرر تطبيقه اعتبارًا من فجر الجمعة 8 يوليو .

كما طالب الركاب بضرورة التواجد بالمطار قبل مواعيد إقلاع الرحلات الدولية بـ 4 ساعات على الأقل وساعتين للرحلات الداخلية .

 

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