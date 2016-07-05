حبس 19 متهمًا في أحداث فتنة كوم اللوفي بسمالوط 4 أيام

أمر المستشار أسامة عبد المنعم المحامي العام لنيابات شمال المنيا، الثلاثاء، بحبس 19 متهما في أحداث العنف التي شهدتها قرية اللوفى بسمالوط، بسبب إشاعة تحويل منزل لكنيسة، التى نتج عنها حرق 4 منازل للأقباط، وتم التحفظ عليهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم حرق وإتلاف منشآت وإثارة الشغب، كما أمرت النيابة ضبط وإحضار 3 متهمين هاربين، وقيام المعمل الجنائي بإنهاء المعاينات، وتحديد أسباب الحريق.

كانت قرية كوم اللوفي بسمالوط، قد شهدت أحداث عنف بسبب شائعة تحويل منزل لكنيسة، وتجمهر 300 شخص من الأهالي أمام المنزل، وقام البعض بإحراقه وأمتدت النيران إلي 3 منازل مجاورة، خاصين بأشقاء صاحب العقار الذي أشيع تحويله لكنيسة.

ألقت أجهزة الأمن القبض على 26 متهمًا، وتم فرض كردون أمنى حول القرية، وقرر المحافظ اللواء طارق نصر، صرف مساعدات مالية للمضارين تقدر بمبلغ 40 ألف جنية.