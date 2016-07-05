بالصور.. محافظ أسوان يعلن خطة عمل مبادرة «حلوة يا بلدى بينا كلنا»

مراسل«ONA»:

> أعلن اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، عن الخطوات الأساسية وآلية وخطة العمل لتنفيذ مبادرة “أسبوع النظافة”، والتى تنطلق فى 16 يوليو القادم تحت عنوان “حلوة يا بلدى بينا كلنا” بمتابعة من وزراء التنمية المحلية والبيئة والشباب والرياضة.

تضم المبادرة تنفيذ أعمال النظافة والتجميل والدهانات والتشجير بالمناطق المختلفة على مستوى المحافظة بإجمالى 18 منطقة سكنية و132 شارع و8 كبارى و9 ميادين و8 أسوار وذلك من خلال 2560 شاب وطالب ومتطوع بمراكز الشباب والمدارس والجمعيات الأهلية.

جاء ذلك فى المؤتمر الإعلامى الشهرى الذى عقده محافظ أسوان بحضور رؤساء المراكز والمدن والشركات والمصانع، علاوة على مجموعات الكوادر الشبابية التى تضم مجموعة المحاكاة للمجلس المحلى وأيضاً التنمية البشرية بإجمالى 75 شاب وفتاة ، ومراسلى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة.

وخلال المؤتمر عرض اللواء مجدى حجازى تفاصيل وأهداف تنفيذ أسبوع النظافة والذى يتطلب إختيار المناطق الأسوأ من ناحية النظافة لتحويلها لأماكن مثالية تكون نموذجاً يحتذى به مستقبلياً بحيث نثبت من خلاله بأننا قادرين على خلق مناطق نظيفة وتحقيق ثقة فى أنفسنا بالنجاح فى تنفيذ هذا النموذج وأفضل منه بباقى الأماكن أيضاً.

> وطالب حجازى بضرورة الإعلان والإعلام المسبق للمواطنين عن فكرة أسبوع النظافة والغرض منها وآلية تنفيذها من خلال تحقيق التوعية المطلوبة عن طريق مجموعة المحاكاة والتنمية البشرية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والتربية والتعليم والجامعة والعاملين بالمصالح والشركات والمصانع حتى يكون للجميع دور إيجابى فى هذه المبادرة ، مع إعداد خطة تشمل توثيق المناطق المستهدفة بتصويرها قبل وأثناء وبعد من خلال تقسيم العمل على الأفراد والمعدات وتدبير الإحتياجات المطلوبة بحيث تشمل خطة قبل بدء الأسبوع إعداد وتجهيز القوى البشرية والمعدات والأدوات والإحتياجات بالكامل وهى تعتبر فترة تجميع البيانات .

وأضاف أنه أثناء تنفيذ أسبوع النظافة سيقوم كل فرد بأداء عمله بالشكل المطلوب سواء من الإدارات المختصة مع الرقابة الشعبية من الكوادر الشبابية والصحفيين و الإعلاميين للوقوف على أى تقصير والعمل على تصحيحه بالشكل المطلوب ، كما أنه فى نهاية الأسبوع سيتم تصوير ما تم تنفيذه من أعمال وما تم الوصول إليه ويتم مقارنته بما كانت عليه المناطق التى تم العمل فيها حتى يتسنى الوقوف على الدروس المستفادة والأخطاء التى يجب تلافيها لتنفيذ مثل هذه النماذج بما هو أفضل فى المراحل التالية .

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات المشاركة بضرورة التنسيق مع الشركات والمصانع والمقاولين لتحديد الإحتياجات التى سيساهموا بتوفيرها لتنفيذ أسبوع النظافة بحيث يكون أسلوب المشاركة بأكثر من شكل سواء توفير المواد المختلفة أو المعدات أو تنفيذ أعمال النظافة فى المناطق المستهدفة على أن تقوم الجهات المشاركة بالتواصل مع السكرتير العام المساعد غداً لإبلاغه بما ستقوم بتنفيذه حتى يتسنى معه وجود قاعدة بيانات متكاملة .

وكلف حجازى أيضاً رؤساء المراكز والمدن بإختيار مجموعة عمل من المواطنين وأن يكون لديه مفاتيح عمل عديدة لمساعدته فى نشر الوعى وشحذ الهمم وحشد الطاقات للمشاركة فى هذا الأسبوع والقيام بالحفاظ على ما تم التوصل إليه ، مع قيامهم أيضاً بمراجعة صناديق القمامة بكل منطقة بحيث يتم توفيرها وفقاً للكثافة السكانية بها ، موضحاً بأنه سيتم تنظيم 5 مسابقات بين الأحياء المشاركة ومراكز الشباب والمدارس لإختيار أحسن حى ، وأحسن مركز شباب ، وأحسن مدرسة وأحسن سور وأحسن كوبرى وذلك بعد إختيار المواقع المستهدفة والتى تضم الشوارع ومطالع الكبارى والأسوار بحيث تكون رئيسة اللجنة مدير عام البيئة بالمحافظة .

وقام محافظ أسوان بعرض الأفكار والأراء التى تمت مناقشتها خلال الإجتماع التنسيقى بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والتى كان أهمها الإستعانة بالشباب والفتيات بالكشافة والمرشدات ليشاركوا فى هذه الأنشطة وهو ما ستقوم به بتنفيذه مديرية الشباب والرياضة بأسوان ، وأيضاً تحديد 5 أماكن بمدينة أسوان و 3 أماكن بالمدن الكبرى و 2 مكان بالمدن الأصغر لإبراز تفاصيل مبادرة أسبوع النظافة بها، مع وضع بانر بالأماكن المشاركة من الجهات المانحة وأيضاً يتم وضع أسم الحملة فى واجهة التشيرتات وفى خلفيتها أسم الشركة كنوع من الدعاية لها وخلال المؤتمر استمع المحافظ لمقترحات وأراء الحاضرين لتنفيذ أسبوع النظافة حيث وجه رئيس مركز ومدينة أسوان بالإستعانة بأحد الأشخاص المتطوعين للإستفادة بما لديه من خبرات سابقة فى هذا المجال مع إضافة منطقة من المركز للمبادرة ، مشيداً فى نفس الوقت بهذه الطاقات الإيجابية ودور المشاركة المجتمعية الجادة والجهود الذاتية التى تساهم فى تحقيق الأهداف المرجوة .