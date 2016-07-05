مستشفى الأهلي - تأكد غياب إيفونا والسعيد أمام الوداد

تأكد غياب الثنائي عبد الله السعيد وماليك إيفونا لاعبا النادي الأهلي عن مباراة الفريق المصيرية أمام الوداد البيضاوي المغربي.

وتعرض ماليك إيفونا لجزع في الرباط الخارجي للكاحل، بينا تعرض عبد الله السعيد لشرخ في عظمة الترقوة.

وقال خالد محمود طبيب الفريق في تصريحات لمركز النادي الإعلامي، بإن اللاعبان يسيران على البرنامج التأهيلي الموضوع لهما بشكل جيد.

وأصاف "عبد الله السعيد سيلحق بتدريبات الفريق الجماعية بدءا من بداية الشهر المقبل، فيما سيجري الثنائي أشعة بعد 10 أيام لتحديد المرحلة الأخيرة من التأهيل.

ويلتقي الأهلي مع الوداد في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا يوم 16 يوليو الجاري، ثم يخوض مباراة الإياب في يوم 27 من الشهر ذاته في المغرب.

وبما إن عبد الله السعيد لن يعود للتدريبات قبل بداية الشهر المقبل حسب خالد محمود، فإن اللاعب قد تأكد غيابه عن مباراتي الوداد بشكل نهائي، أما إيفونا فقد تأكد غيابه عن مباراة الفريق الأولى في القاهرة على الأقل، فيما لم يتحدد بعد موقفه من المباراة الثانية.

من جهة أخرى، يخضع حسام عاشور متوسط ميدان الفريق لفحص طبي مساء اليوم الثلاثاء للوقوف على حالته.

ومن المتوقع أن يخوض عاشور جانب من المران، بعد أن تحسنت حالة الآلام التي يعاني منها أسفر الظهر.

وكان عاشور قد غاب عن مباراة الاتحاد السكندري السابقة بسبب الإصابة، فيما سيكون اللاعب جاهزا للمشاركة في مباراة الزمالك المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر الدوري.