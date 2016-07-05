بالفيديو والصور.. إقبال كبير على "اليوم السابع" المجانية بالمترو فى اليوم الأخير

لليوم العاشر والأخير، شهدت "اليوم السابع" المجانية بمحطات المترو إقبالاً كبيراً من المواطنين للحصول على نسخ الجريدة فى اليوم الأخير.

وتختتم الجريدة الورقية اليوم، الثلاثاء، تجربتها المتفردة فى تاريخ الصحافة المصرية والعربية، بإهداء قرائها من رواد "مترو الأنفاق" نسخا مجانية من طبعتها الورقية على مدى العشر الأواخر من رمضان.

ويتضمن عدد اليوم السابع وجبة صحفية متكاملة من قصص وأخبار وتقارير وخدمات، فضلاً عن جوائز 10 جنيهات ذهبية، ومرفق بالنسخ المجانية كوبونات يجرى عليها سحب، ويحصل كل فائز من العشرة الأوائل على جنيه ذهب، فضلاً عن جوائز أخرى مثل عشرة اشتراكات سنوية مجانية للمترو وفى جريدة "اليوم السابع".



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مندوب اليوم السابع يقوم بتوزيع النسخ المجانية



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توزيع النسخ المجانية فى محطات المترو باليوم السابع



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سيدة منتقبة تتسلم نسختها المجانية من أحد مناديب اليوم السابع



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زيادة أعداد القراء على توزيع نسخ اليوم السابع المجانية فى محطات المترو



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مندوب الجريدة يقوم بتوزيع النسخ المجانية لليوم السابع



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منتظرون بالمترو يحصلون على نسخة مجانية من اليوم السابع



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أحد الأشخاص يقوم بقراءة نسخته المجانية



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قراء اليوم السابع فى محطات المترو



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أحد الأشخاص يقرأ نسخة اليوم السابع المجانية فى أحد عربات المترو



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توزيع النسخ المجانية لليوم السابع فى محطات المترو



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نسخ اليوم السابع المجانية تملأ محطات المترو فى أخر أيامها



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آخر يوم فى توزيع النسخ المجانية لليوم السابع بمحطات المترو



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أحد الأطفال ينظر لنسخ اليوم السابع المجانية



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نسخة اليوم لليوم السابع المجانية



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النسخ المجانية لليوم السابع



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ازدحام على توزيع النسخ المجانية لليوم السابع



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أحد مندوبى اليوم السابع يقوم بتوزيع النسخ فى عربات المترو



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أحد مندوبى اليوم السابع يقوم بتوزيع النسخ فى عربات المترو



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مندوب اليوم السابع يقوم بتوزيع النسخ فى عربات المترو



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قراء اليوم السابع يحصلون على نسخهم المجانية فى عربات المترو



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أحد الأشخاص يقرأ نسخة اليوم السابع المجانية



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أحد الأشخاص يقرأ نسخة اليوم السابع المجانية



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شخص ينتظر المترو وفى يده نسخة اليوم السابع المجانية



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توزيع النسخ المجانية لليوم السابع فى المترو



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توزيع النسخ المجانية لليوم السابع فى المترو



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اليوم السابع المجانى يملأ محطات المترو



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أحد مندوبى اليوم السابع يحمل نسخ اليوم السابع المجانية



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نسخ اليوم السابع المجانية فى آخر يوم لها



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أحد مندوبى اليوم السابع يحمل نسخ اليوم السابع المجانية



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أحد مندوبى اليوم السابع يحمل نسخ اليوم السابع المجانية استعداداً لتوزيعها



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مندوب اليوم السابع يستعد لتوزيع النسخ المجانية



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إقبال كبير على نسخ اليوم السابع المجانى



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الإقبال يتزايد على النسخ المجانية لليوم السابع



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توزيع النسخ المجانية لليوم السابع



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أحد الأشخاص يقرأ نسخة اليوم المجانية لليوم السابع



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قرأء اليوم السابع ينتظرون المترو وهم يحملون نسختها المجانية



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الازدحام على النسخ المجانية لليوم السابع



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فتاة منتقبة تحصل على نسختها المجانية لليوم السابع

نجاح كبير لتجربة "اليوم السابع" المجانية فى مترو الأنفاق.. ردود فعل القراء والخبراء مبشرة لتنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة فى المطارات والأندية.. والمبادرة تصنع صحافة ورقية توزع مجانا فى المستقبل

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