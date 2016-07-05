أخبار عاجلة

مساء dmc - مداخلة مؤثرة مع المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق -
كلمة الرئيس السيسي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني -
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو والصور.. إقبال كبير على "اليوم السابع" المجانية بالمترو فى اليوم الأخير

Google+ Print
بالفيديو والصور.. إقبال كبير على "اليوم السابع" المجانية بالمترو فى اليوم الأخير بالفيديو والصور.. إقبال كبير على "اليوم السابع" المجانية بالمترو فى اليوم الأخير
لليوم العاشر والأخير، شهدت "اليوم السابع" المجانية بمحطات المترو إقبالاً كبيراً من المواطنين للحصول على نسخ الجريدة فى اليوم الأخير.

وتختتم الجريدة الورقية اليوم، الثلاثاء، تجربتها المتفردة فى تاريخ الصحافة المصرية والعربية، بإهداء قرائها من رواد "مترو الأنفاق" نسخا مجانية من طبعتها الورقية على مدى العشر الأواخر من رمضان.

ويتضمن عدد اليوم السابع وجبة صحفية متكاملة من قصص وأخبار وتقارير وخدمات، فضلاً عن جوائز 10 جنيهات ذهبية، ومرفق بالنسخ المجانية كوبونات يجرى عليها سحب، ويحصل كل فائز من العشرة الأوائل على جنيه ذهب، فضلاً عن جوائز أخرى مثل عشرة اشتراكات سنوية مجانية للمترو وفى جريدة "اليوم السابع".

توزيع العدد المجانى (1)
>

مندوب اليوم السابع يقوم بتوزيع النسخ المجانية

توزيع العدد المجانى (2)
>

توزيع النسخ المجانية فى محطات المترو باليوم السابع

توزيع العدد المجانى (3)
>

سيدة منتقبة تتسلم نسختها المجانية من أحد مناديب اليوم السابع

توزيع العدد المجانى (4)
>

زيادة أعداد القراء على توزيع نسخ اليوم السابع المجانية فى محطات المترو

توزيع العدد المجانى (5)
>

مندوب الجريدة يقوم بتوزيع النسخ المجانية لليوم السابع

توزيع العدد المجانى (6)
>

منتظرون بالمترو يحصلون على نسخة مجانية من اليوم السابع

توزيع العدد المجانى (7)
>

أحد الأشخاص يقوم بقراءة نسخته المجانية

توزيع العدد المجانى (8)
>

قراء اليوم السابع فى محطات المترو

توزيع العدد المجانى (9)
>

أحد الأشخاص يقرأ نسخة اليوم السابع المجانية فى أحد عربات المترو

توزيع العدد المجانى (10)
>

توزيع النسخ المجانية لليوم السابع فى محطات المترو

توزيع العدد المجانى (11)
>

نسخ اليوم السابع المجانية تملأ محطات المترو فى أخر أيامها

توزيع العدد المجانى (12)
>

آخر يوم فى توزيع النسخ المجانية لليوم السابع بمحطات المترو

توزيع العدد المجانى (13)
>

أحد الأطفال ينظر لنسخ اليوم السابع المجانية

توزيع العدد المجانى (14)
>

نسخة اليوم لليوم السابع المجانية

توزيع العدد المجانى (15)
>

النسخ المجانية لليوم السابع

توزيع العدد المجانى (16)
>

ازدحام على توزيع النسخ المجانية لليوم السابع

توزيع العدد المجانى (17)
>

أحد مندوبى اليوم السابع يقوم بتوزيع النسخ فى عربات المترو

توزيع العدد المجانى (18)
>

أحد مندوبى اليوم السابع يقوم بتوزيع النسخ فى عربات المترو

توزيع العدد المجانى (19)
>

مندوب اليوم السابع يقوم بتوزيع النسخ فى عربات المترو

توزيع العدد المجانى (20)
>

قراء اليوم السابع يحصلون على نسخهم المجانية فى عربات المترو

توزيع العدد المجانى (21)
>

أحد الأشخاص يقرأ نسخة اليوم السابع المجانية

توزيع العدد المجانى (22)
>

أحد الأشخاص يقرأ نسخة اليوم السابع المجانية

توزيع العدد المجانى (23)
>

شخص ينتظر المترو وفى يده نسخة اليوم السابع المجانية

توزيع العدد المجانى (24)
>

توزيع النسخ المجانية لليوم السابع فى المترو

توزيع العدد المجانى (25)
>

توزيع النسخ المجانية لليوم السابع فى المترو

توزيع العدد المجانى (26)
>

اليوم السابع المجانى يملأ محطات المترو

توزيع العدد المجانى (27)
>

أحد مندوبى اليوم السابع يحمل نسخ اليوم السابع المجانية

توزيع العدد المجانى (28)
>

نسخ اليوم السابع المجانية فى آخر يوم لها

توزيع العدد المجانى (29)
>

أحد مندوبى اليوم السابع يحمل نسخ اليوم السابع المجانية

توزيع العدد المجانى (30)
>

أحد مندوبى اليوم السابع يحمل نسخ اليوم السابع المجانية استعداداً لتوزيعها

توزيع العدد المجانى (31)
>

مندوب اليوم السابع يستعد لتوزيع النسخ المجانية

توزيع العدد المجانى (32)
>

إقبال كبير على نسخ اليوم السابع المجانى

توزيع العدد المجانى (33)
>

الإقبال يتزايد على النسخ المجانية لليوم السابع

توزيع العدد المجانى (34)
>

توزيع النسخ المجانية لليوم السابع

توزيع العدد المجانى (35)
>

أحد الأشخاص يقرأ نسخة اليوم المجانية لليوم السابع

توزيع العدد المجانى (36)
>

قرأء اليوم السابع ينتظرون المترو وهم يحملون نسختها المجانية

توزيع العدد المجانى (37)
>

الازدحام على النسخ المجانية لليوم السابع

توزيع العدد المجانى (38)
>

فتاة منتقبة تحصل على نسختها المجانية لليوم السابع


>نجاح كبير لتجربة "اليوم السابع" المجانية فى مترو الأنفاق.. ردود فعل القراء والخبراء مبشرة لتنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة فى المطارات والأندية.. والمبادرة تصنع صحافة ورقية توزع مجانا فى المستقبل
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد