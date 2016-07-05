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قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر

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قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر
أصدر الرئيس عبد الفتاح القرار رقم 311 لسنة 2016 بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال 1437 هجرية، والعيد الرابع والستين لثورة 23 يوليو 1952.

نشر القرار بالجريدة الرسمية.


>الجريدة الرسمية تنشر نص قرار السيسي بالحركة الدبلوماسية
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الجريدة الرسمية تنشر قرار العليا للانتخابات بفوز عبير الخولى بمقعد الفيوم
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