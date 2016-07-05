على خطى شيرين...ميسي يتراجع

ذكرت وسائل إعلام أجنبية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي Lionel Messi قرر العودة إلى اللعب بين صفوف منتخب بلده والتراجع عن قرار الاعتزال.

وبحسب مقربين من نجم نادي برشلونة الإسباني فإن ميسي سيعود إلى المنتخب قريباً.

وبعد هذا الخبر ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بعودة البطل عن قراره، حتى وصل الأمر لدى بعض الرواد العرب إلى تشبيه قرار إعتزال ميسي بقرار النجمة المصرية شيرين، الذي لم يدم سوى أيام معدودة.

وكان ميسي قد أعلن اعتزاله اللعب دولياً بعد هزيمة منتخب بلاده أمام منتخب تشيلي في نهائي بطولة كوبا أميركا في الولايات المتحدة، وهي الهزيمة الـ 3 على التوالي في غضون عامين التي يتلقاها ميسي مع فريق الأرجنتين في نهائي كبير.

يذكر أنه من المتوقع أن يأخذ ميسي راحة فقط من المنتخب، الا أن هدفه الكبير سيكون مونديال كأس العالم لكرة القدم في روسيا عام 2018 .

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