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شيريهان تغرد من جديد لمسلسل "أفراح القبة"

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الثلاثاء 05-07-2016 14:54

تتابع الفنان شيريهان التغزل بممثلي وممثلات مسلسل "أفراح القبة"، فبعد أن افتتحت الموسم الرمضاني بالإشادة بالممثلة منى زكي، التي لم تصدق نفسها عندما شاهدت تغريدة الإشادة بها التي نشرتها "شيريهان" على "تويتر"، إختتمت شيريهان اليوم الأخير من رمضان بالتعبير عن إعجابها بالممثلة كندة علوش التي تشارك في المسلسل نفسه.
شيريهان توجهت إلى كندة عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" قائلة "كندة علوش رائعة من روائع أفراح القبة، نجيب محفوظ محمد ياسين".
كندة ردّت على شيريهان قائلة: "شيريهان ملكة القلوب رأيك تاج على رأسي هامشي أتباهى بيه".
شيريهان ما لبثت أن أعادت نشر التغريدة وردت على كندة قائلة: "بحبك وبحترمك ربنا يحميكي".

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سيدتي