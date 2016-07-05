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بأمر من أحمد حلمي : درة خارج المنافسة بموسم أفلام العيد

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الثلاثاء 05-07-2016 15:00

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "الباب يفوت أمل" للنجمة التونسية درة قراراً عاجلاً بالانسحاب من المنافسة بموسم عيد الفطر المبارك، وتقرر عرض الفيلم يوم 27 يوليو الجاري بجميع دور العرض السينمائي، بعدما اعتذرت أغلب القاعات عن استقبال الفيلم بعد منح الأولوية لأفلام "جحيم في الهند" و"من 30 سنة" و أبو شنب".

القرار اتخذ رغم صدور الدعاية النهائية للفيلم، علماً بأنه التأجيل الثاني، حيث كان من المقرر أولاً عرضه بموسم الربيع، وتم سحبه باللحظات الأخيرة أيضاً، وهو من بطولة شريف سلامة، ودرة، وخالد عليش، وأحمد راتب ومن تأليف مجدي الكوتش، وفيصل عبد الصمد، ومن إخراج أحمد البنداري، وإنتاج الفنان أحمد حلمي عبر شركته شادوز.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول مشاكل زوجين حيث تقدم درة شخصية محامية وتدعى "أمل"، تتعرض للكثير من المواقف الكوميدية مع زوجها الطبيب البيطري الذي يدعى "توفيق" ويجسده شريف سلامة، وهي في الشهور الأخيرة من الحمل، مما يعرضها للشعور بآلام الولادة أثناء إحدى المرافعات.

الفيلم هرب من المنافسة للمرة الثانية .. فهل تحقق درة المفاجاة وتحصد الايرادات نهاية الشهر الجاري؟

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سيدتي