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بالفيديو: سيلين ديون تتعرض لموقف محرج في باريس

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الثلاثاء 05-07-2016 14:59

تمكنت عدسات الصحافة من التقاط صور لموقف محرج تعرّضت له النجمة العالمية سيلين ديون Celine Dion أثناء حضورها عرض كريستيان ديور في باريس.

وعلى الرغم من أنّ النجمة البالغة من العمر 48 عاماً بدت مبهرة بإطلالتها المميّزة، فإنّها تعرّضت لموقف محرج بعد أن كادت تسقط أرضاً لولا تدخّل شاب كان بقربها وأنقذ الموقف.

وقد تداركت سيلين ديون الموقف على الفور وشكرت الشاب، أمام أعين معجبيها وعدسات الصحافة، وهي تضحك.

 

 

 

 

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