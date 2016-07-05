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نجوى كرى تطلق جديدها"يخرب بيتك حبيّتك" من وحي "آراب غوت تالانت"

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الثلاثاء 05-07-2016 15:07

يبدو أن هناك سباقاً بين النجوم اللبنانيين لطرح أغنيات جديدة، فبعد إليسا وأغنية"سهرنا الليل"، وهيفاء وهبي وأغنية" ما تجي نرقص"، طرحت نجوى كرم عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب" أغنية بعنوان "يخرب بيتك حبيتك"، المستوحاة من الجملة الشهيرة "يخرب بيتك شو حبيتك" التي اشتهرت في ترديدها في برنامج "أراب غوت تالانت"، ومن المتوقع أن يطلق راغب علامة في أول أيام العيد أغنية" شفتك إتلخبطت".
أغنية نجوى كرم "يخرب بيتك خبيّتك" من كلمات محمد عثمان وألحان وسام الأمير وتوزيع واستديو طوني سابا، وهي إحدى أغنيات ألبومها الذي ستطرحه قريباً.
وتعمل نجوى على تصوير أغنيتها الجديدة، حيث غردت على "تويتر" :"مبارح كان تصويرنا رائع وبعد بكرة ان شاء الله"
يشار إلى أن نجوى كرم، ستحيي حفلين في عيد الفطر الأول في 7 تموز\يوليو في فندق "سما شتورا"، والثاني في 8 تموز \يوليو في إطار مهرجان ضبيه.

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سيدتي