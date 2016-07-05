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بلقيس معجبة بـ نادين نسيب نجيم

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الثلاثاء 05-07-2016 15:20

أطلقت الفنانة بلقيس تغريدة عبر حسابها على "تويتر" وصفت فيها نادين نسيب نجيم بالقوية والواثقة من نفسها والجميلة والأهم أنها موهوبة".
نادين ردت على بلقيس بتغريدة، شكرتها فيها قائلة" شكراً كتير بلقيس بالرغم من أننا لم نلتق ابداً، ولكن محبتك وصلت من القلب إلى القلب".
يشار إلى أن بلقيس تتواصل مع "الفانز" بشكل يومي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتعلق على مواضيع مختلفة. أما آخر إطلالاتها فكانت من صالون التجميل، حيث قامت بتغيير لون شعرها، وإدخال بعض الخصل الشقراء عليه، معتمدة "لوك" جديد.
من ناحية أخرى نشرت بلقيس عبر حسابها الرسمي على "تويتر" قصير، يتضمن مقتطفات من حفلاتها وعلقت عليه" بلقيس. جولة الصيف الفنية 2016".

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سيدتي

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