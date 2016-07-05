نوال الكويتية تغني جديدها لأول مرة في حفل العيد في دبي

انتهت شركة "روتانا" من وضع اللمسات الأخيرة على الحفل الخاص الذي ستحييه الفنانة الكويتية نوال في قاعة راشد في مركز دبي التجاري العالمي، يوم الخميس في 7تموز\يوليو 2016، والذي ستقدم نوال خلاله، ألبوم أغنياتها الجديد الذي سيُطرح في الأسواق أول أيام عيد الفطر السعيد.

إلى أغنيات ألبومها الجديد، ستقدم نوال أيضاً باقة منوعة من أغنياتها التي قدمتها خلال ربع قرن وهو عمر مسيرتها الفنية الطويلة الحافلة بالعطاء.

نوال أعلنت أنها ستقدم حفلاً غنائياً يليق بجمهورها الكبير، كما كشفت سعادتها بلقاء جمهورها في مركز دبي التجاري العالمي في حفل من تنظيم روتانا.