الاتحاد الأوروبى يدين التفجيرات الدموية فى السعودية

أدان الاتحاد الأوروبى التفجيرات الدموية فى السعودية ، خصوصا تفجير المدينة المنورة، وجاء ذلك وفق ما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل قبل قليل.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت- أمس الاثنين- وقوع ثلاثة تفجيرات انتحارية فى كل من جدة والمدينة المنورة والقطيف. ووقع الحادث الأول داخل موقف إحدى المستشفيات بجدة فى ساعة مبكرة من فجر الاثنين ما تسبب فى إصابة رجلى أمن بشكل طفيف.

كما وقع التفجير الثانى قرب مقر أمنى عند الحرم النبوى الشريف بالمدينة المنورة أسفر عن استشهاد أربعة من رجال الأمن وإصابة خمسة آخرين فيما وقع الأخر بجوار إحدى المساجد فى مدينة القطيف بالمنطقة الشرقية.

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