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عودة حركة قطارات محطة مصر لطبيعتها بعد سحب قطار خرج عن القضبان

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عودة حركة قطارات محطة مصر لطبيعتها بعد سحب قطار خرج عن القضبان عودة حركة قطارات محطة مصر لطبيعتها بعد سحب قطار خرج عن القضبان
عادت حركة قطارات محطة لطبيعتها بعد سحب قطار رقم 1935 الذى خرج عن القضبان أمام البرج الشمالى بمدخل المحطة.

وقالت نجوى ألبير، المتحدث الرسمى لهيئة السكة الحديد، لـ"اليوم السابع": "إن الحركة تسير بشكل طبيعى، وإنه كان يتم تشغيل خطوط بديلة خلال رفع القطار بواسطة أوناش الهيئة".

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