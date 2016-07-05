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اختطاف 5 مصريين بليبيا.. والخاطفون يطلبون 100 ألف دينار فدية

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اختطاف 5 مصريين بليبيا.. والخاطفون يطلبون 100 ألف دينار فدية اختطاف 5 مصريين بليبيا.. والخاطفون يطلبون 100 ألف دينار فدية
اختطف مسلحون بدولة ليبيا، 5 عمال مصريين، وطالبوا بفدية قدرها 100 ألف دينار ليبى مقابل الإفراج عنهم.

وقال قريب أحد المختطفين، إنه أثناء عودة العمال الخمسة إلى لقضاء إجازة العيد، تم اختطافهم وهم: شوقى محمد على، 50 عاما، وصالح جابر نوارة 39 عاما، وأحمد عبدالحميد السيد عوض 24 عاما، والسيد رمضان محمود فرحات 45 عاما، والسيد عبد الحميد 30 عاما.

وأضاف أن أسرة المختطفين حاولت التواصل مع وزارة الخارجية، وتم الاتصال بالخاطفين وطلبوا فدية قدرها 100 ألف دينار لإطلاق سراحهم.

أوقاف الدقهلية: 435 ساحة لصلاة العيد ولا مكان للسلفيين والإخوان
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>الصور لاثنين من المختطلفين

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مصر 365

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