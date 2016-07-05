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وزير الدفاع: القوات المسلحة تزداد يوما بعد يوم قدرة على حماية وتأمين الدولة

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وزير الدفاع: القوات المسلحة تزداد يوما بعد يوم قدرة على حماية وتأمين الدولة وزير الدفاع: القوات المسلحة تزداد يوما بعد يوم قدرة على حماية وتأمين الدولة
يشارك الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية تناول وجبة الافطار فى أخر أيام شهر رمضان المبارك، والذى يأتى فى إطار لقاءاته المستمرة مع رجال القوات المسلحة والوقوف على الحالة المعنوية والقتالية للمقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة ودورها فى حماية الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات.

ونقل القائد العام تحية الرئيس عبد الفتاح القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة الغربية وتقديره لما يبذلوه من جهود و تضحيات للحفاظ على الامن والإستقرار وحماية حدود الدولة عبر الاتجاه الإستراتيجى الغربى.

وهنأ القائد العام رجال القوات المسلحة بحلول عيد الفطر المبارك، مشيداً بما يبذله مقاتلو المنطقة الغربية من جهد ومواقف بطولية خلال مواجهاتهم المستمرة مع العناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين عبر الحدود الغربية والتصدى بكل شجاعة وتضحية للمخاطر والتحديات التى تواجه أمن القومى فى ظل الظروف والتحديات الأمنية التى تواجهها منطقة الشرق الأوسط.

وأشار القائد العام إلى الدور الوطنى لأبناء القوات المسلحة والشرطة فى تأمين المواطنين وحماية المنشأت والأهداف الحيوية بالدولة والتصدى للعناصر الارهابية والخارجين عن القانون موجهاً التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن أمن مصر وسلامتها، مؤكداً أن القوات المسلحة تتخذ المزيد من التدابير والاجراءات المشددة لحماية حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية براً وبحرا وجواً بالتعاون بين كافة الافرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة.

وأوضح القائد العام أن القوات المسلحة تزداد يوما بعد يوم قدرة وجاهزية على تأمين وحماية الدولة، بما وصلت اليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التى توكل اليها، مشيرا إلى ان الفرد المقاتل المحترف هو الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الاساسية.

وأعرب القائد العام عن اعتزازه بقبائل وعشائر مطروح وتقديره لدورهم وعطائهم الوطنى المشرف فى تغليب المصالح العليا للوطن وجهودهم فى استعادة الأمن والاستقرار ودعمهم الكامل للقوات المسلحة فى كل ما يتخذ من إجراءات لتأمين حدودنا الغربية.

وقام القائد العام بتكريم المتميزين من رجال المنطقة الغربية العسكرية تقديرا لتفوقهم وتفانيهم فى الحفاظ على اعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالى وأداء المهام والواجبات المكلفين بها.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ مطروح وعدد من مشايخ وعواقل مطروح.


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- وزير الدفاع: رجالنا يؤكدون ولاءهم المطلق لمصر وشعبها ويقفون خلف قيادتهم

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مصر 365

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