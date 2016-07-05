صراع الصفقات - أندريه جوميش أحدث نزاعات برشلونة وريال مدريد

(إفي): يتطلع نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لضم لاعب خط الوسط البرتغالي أندري جوميش لتعزيز خط دفاعه استعدادا للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة (ماركا) الرياضية اليوم أن النادي الملكي يرغب في ضم جوميش منذ عدة شهور.

ويتابع الريال صانع الألعاب عن قرب منذ الأداء الكبير الذي قدمه خلال العام الأول من اللعب بقميص فالنسيا خلال موسم 2014-2015.

ووفقا للصحيفة فإن برشلونة أيضا يسعى للتعاقد مع جوميش (22 عاما) لتعزيز تشكيلته خلال هذا الصيف بناء على طلب من المدير الفني للبرسا، لويس انريكي.

وتتنافس أندية أخرى للتعاقد مع صانع الألعاب مثل باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

ويدرك "الخفافيش" الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها اللاعب الدولي، لذا من الصعب أن يتنازل عن جوميش بأقل من مبلغ يتراوح بين 60 و65 مليون يورو.

يذكر أن اللاعب البرتغالي يرتبط مع فالنسيا بعقد مستمر حتى 2020 وشرط جزائي بقيمة 120 مليون يورو.

ويوجد جوميش حاليا، بعيدا عن كل الشائعات بشأن مستقبله، في معسكر منتخب البرتغال بفرنسا ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2016".

ويعتبر جوميش (22 عاما) أحد صانعي الألعاب الواعدين بشكل كبير في عالم كرة القدم.