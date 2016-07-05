صراع الصفقات – عرض جديد من كريستال بالاس للتعاقد مع مهاجم ليفربول

رفع نادي كريستال بالاس العرض المقدم لليفربول من أجل التعاقد مع مهاجمه كريستيان بينتيكي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ميرور" أن المدير الفني لفريق كريستال بالاس ألان باردو يصر على التعاقد مع بينتيكي.

وتقدم كريستال بالاس بعرض جديد يبلغ 31.5 مليون جنيه إسترليني في انتظار موافقة ليفربول على بيع بينتيكي مهاجم منتخب بلجيكا.

ورفض ليفربول الأسبوع الماضي عرضا من كريستال بالاس للتعاقد مع بينتيكي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وكان بينتيكي انضم لصفوف ليفربول بداية الموسم الماضي قادما من أستون فيلا مقابل 32.5 مليون جنيه إسترليني.