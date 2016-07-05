عودة_الاستثنائي – ' ليست وظيفة أحلامي ولا يمكننا تناول نفس الطعام كل عام ' .. وضربة معتادة لفينجر

الاستثنائي يعود بطريقة استثنائية بالنسبة له، هادئ جدا هذه المرة.

"هذه وظيفة يريدها الكل وهي لي، أعلم التوقعات والطموحات وأعلم إرث النادي". هكذا بدأ جوزيه مورينيو مؤتمر تقديمه مدربا لمانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء.

"الوجود هنا حافز كبير. فكرت في المكان الذي أردت أن أكون فيه، وهو الدوري الإنجليزي, غيابنا عن دوري الأبطال لا يحبطني".

مورينيو عاد إلى إنجلترا هذه المرة بثوب أحمر وليس أرزق كما هي ألوان تشيلسي، ومهمته استعادة أمجاد زعيم إنجلترا.

وهذا أهم ما ورد من الاستثنائي في مؤتمر تقديمه..

من أنا الآن؟

"لا أعرف. في المرتين السابقتين كنت "سبيشيال وان" (رجل استثنائي) ثم "هابي وان" (رجل سعيد).. الآن لا أعرف. الأمر مختلف عن المرتين السابقتين التي أتيت فيهم لإنجلترا".

"تشيلسي أقالني ولم أرحل من إنجلترا. لا شيء جديد. ولكني في نادي يصعب وصفه".

"هذه ليست وظيفة أحلامي. هذه هي الحقيقة. أنا مدرب مانشستر يونايتد. الحقيقة أن الوظيفة التي يريدها الكل ملكي أنا".

هدف الموسم

"النادي أهم مني. في يوليو 2017 علينا أن نكون متأكدين أن النادي في المكان الذي يستحقه، وهو دوري أبطال أوروبا، لا أريد أن أنتظر الدوري الأوروبي الصيف المقبل".

"لم أكن أبدا جيدا في اللعب بالكلمات والاختباء خلف كلمات أو فلسفة. أشعر إني جاهز وهاديء ومتحمس. أنا في المكان الذي أردته. أنا أريد أن أكون في هذا النادي".

"يمكننا الفوز في مباراتين أو ثلاث دون اللعب جيدا، لكن الفوز في البطولات الطويلة يستلزم أن نكون جيدين".

"أريد كل شيء. الفوز بكل المباريات واللعب جيدا وتسجيل الأهداف وعدم قبولها. لن نحصل على كل شيء ولكني أريد ذلك".

إثبات الذات

"هناك مدربين لم يفوزوا باللقب منذ 10 سنوات (مورينيو يقصد أرسين فينجر مدرب أرسنال). أخر مرة فزت باللقب هنا كان منذ عام واحد فقط. لو لدي الكثير لأثبته انظروا للأخرين. أنا ألعب ضد نفسي، هذا شعوري. علي إثبات ذاتي لنفسي، هذه طبيعتي. لا أستطيع العمل دون نجاح. هذه طبيعتي، أريد أن أجد إجابات لما أملك دائما أسئلة حيال نفسي".

"من الممكن أن أبدأ بأسلوب دفاعي عن موسمي المقبل وأقول إني أريد أن أكون في المركز الرابع وأن أحقق كأس الاتحاد، لكن هذا ليس أسلوبي".

"عندما تتناول نفس الطعام عام بعد الأخر عليك تغييره. بالنسبة لجمهور يونايتد النجاح كان أمرا عاديا وأريد نسيان الثلاث سنوات الأخيرة. لا أريد لاعبي يونايتد أن ينهوا الدوري في المركز الرابع".

"أنا في الـ53 من عمري. أنا مدرب شاب جدا. إذا لم أرد أو يرد اللاعبين إثبات ذاتهم سنكون في مشكلة كبيرة".

الصفقات

"الصفقة الثالثة؟ (ينظر مورينيو لمدير الإعلام في يونايتد ويسأله "متى نعلنها" ليرد قائلا "قريبا جدا" (بعد زلاتان إبراهيموفيتش وإريك بايي، ويبدو أن مورينيو يقصد هنريك مخيتاريان).

"لدينا صفقة رابعة أيضا".

الأكاديمية

"أنا لا أعتمد على الشباب والأكاديمية؟ كذب متكرر. هل تعلمون كم لاعب صعدته من الناشئين للفريق الأول. 49. معي قائمة بهم". (يخرج ورقة بها أسماء اللاعبين ويعرض توزيعها على الصحفيين).

جوارديولا

"لن أتحدث عن مدرب أو نادي بعينه، لا أحب كلمة عدو واحد أيضا".

"في إسبانيا المنافسة كانت بين ناديين، في إيطاليا كانت بين ثلاثة، لكن هنا هذا لا يعني شيئا".

"إذا ركزت على فريق واحد أو مدرب واحد البقية كلهم سيضحكون ولن أكون جزءا من ذلك".

"أنا مدرب لمانشستر يونايتد.. مع كامل الاحترام لبقية الأندية".

جيجز وفيرجسون وروني

"لن أمنع ريان جيجز من العودة إلى هنا. النادي حاول منحه كل الوظائف المهمة, ولكنه كان شجاعا ورفض وفضل خوض تجربة جديدة. إن أراد العودة في أي وقت دائما سأقول نعم".

"طلبت نصيحة من سير أليكس فيرجسون، قال لي أن أحضر شمسية ونبيذ، سنقضي وقت طويل معا. لم أراه هذا الأسبوع ولكن مع انتهاء إجازته الصيفية سنقضي كثير من الوقت معا. سيكون دائما مرحبا به في التدريبات، وسأتشارك معه أمورا شخصية، بالتأكيد رأيه هام بالنسبة لي".

"هناك العديد من المهام في الملعب. الأصعب هي وضع الكرة في المرمى. مميزات اللاعبين تتغير مع الوقت ولكن هناك أشياء لا تتغير ومنها شهية تسجيل الأهداف".

"روني ربما لم يعد المهاجم رقم 9 كما كان (المهاجم الصريح) ولكنه لن يلعب في المركز رقم 6 معي (وسط الملعب المدافع). وضع الكرة في الشباك هو الأهم لي, روني سيكون معي في الرقم 9 أو 10 (خلف المهاجم)".