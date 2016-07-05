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صراع الصفقات – ستونز يختار اللعب مع جوارديولا

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صراع الصفقات – ستونز يختار اللعب مع جوارديولا صراع الصفقات – ستونز يختار اللعب مع جوارديولا

أبلغ جون ستونز مدافع فريق إيفرتون مسؤولي ناديه برغبته في الرحيل نحو مانشستر سيتي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن ستونز يفضل الانضمام لنادي مانشستر سيتي رغم العروض الكثيرة التي تلقاها في الفترة الأخيرة.

ويقترب إيفرتون من الموافقة على بيع اللاعب خلال الفترة الحالية، بعدما رفض بيعه في الصيفي الماضي رغم.

وتلقى ستونز البالغ من العمر 22 عاما عروضا من أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي، لكنه يفضل اللعب في مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ومن المتوقع أن يكون سعر ستونز أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني بحسب ما تتداوله الصحافة الإنجليزية.

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