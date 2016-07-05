أخبار عاجلة

مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"الإيكو" أحدث تقنية للكشف عن تمدد الأوعية الدموية بالقلب

Google+ Print
"الإيكو" أحدث تقنية للكشف عن تمدد الأوعية الدموية بالقلب "الإيكو" أحدث تقنية للكشف عن تمدد الأوعية الدموية بالقلب
أكد المؤتمر الـ31 للجراحات المفتوحة، الذى عقد مؤخرا فى مدينة جرونوبل الفرنسية، على أهمية استخدام اشعة الايكو فى تشخيص تمدد الأوعية الدموية بالقلب، وتم استعراض آخر ما توصل إليه جراحو القلب فى علاج تمدد الأوعية الدموية فى الشرايين الأكثر شيوعا، حيث تصيب 9 ألاف و700 ألف فرنسى فوق الستين من العمر وتسبب فى وفاة 3 % منهم.

وأوضحت الدراسات التى عرضت فى هذا المؤتمر أن أشعة " الايكو" تخفض من حالات تمدد الأوعية الدموية، التى تضعف الشريان الأورطى لتتطور لمشكلة صحية خطيرة، قد تصبح قاتلة فى حال تمزق تمدد الأوعية الدموية، وهو ما يؤدى بدوره لحدوث نزيف داخلى شديد، ويتم فى هذه الحالة وضع الدعامات داخل الشريان الصدرى لتعزيز الشريان الأورطى ومنع تمزق الأوعية الدموية.

وأوضح عدد من الجراحين المشاركين فى المؤتمر، أن اللجوء إلى الجراحة المفتوحة، التى تجرى تحت تخدير عام، تهدف لإصلاح تمدد الأوعية الدموية، مشددين على أنه كلما زاد تمدد الشريان كلما زادت صعوبة الجراحة فى الوقت الذى قد يتوفى المريض قبل التدخل الجراحى، وهو ما يتطلب معه الإسراع باستخدام أشعة "الإيكو".


>لمريض القلب.. أكثر من السوائل ولا تعرض نفسك للشمس خلال الصيام
>

7 خطوات لحمايتك من أمراض القلب أهمها ضبط السكر والضغط
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365