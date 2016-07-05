"الإيكو" أحدث تقنية للكشف عن تمدد الأوعية الدموية بالقلب

أكد المؤتمر الـ31 للجراحات المفتوحة، الذى عقد مؤخرا فى مدينة جرونوبل الفرنسية، على أهمية استخدام اشعة الايكو فى تشخيص تمدد الأوعية الدموية بالقلب، وتم استعراض آخر ما توصل إليه جراحو القلب فى علاج تمدد الأوعية الدموية فى الشرايين الأكثر شيوعا، حيث تصيب 9 ألاف و700 ألف فرنسى فوق الستين من العمر وتسبب فى وفاة 3 % منهم.

وأوضحت الدراسات التى عرضت فى هذا المؤتمر أن أشعة " الايكو" تخفض من حالات تمدد الأوعية الدموية، التى تضعف الشريان الأورطى لتتطور لمشكلة صحية خطيرة، قد تصبح قاتلة فى حال تمزق تمدد الأوعية الدموية، وهو ما يؤدى بدوره لحدوث نزيف داخلى شديد، ويتم فى هذه الحالة وضع الدعامات داخل الشريان الصدرى لتعزيز الشريان الأورطى ومنع تمزق الأوعية الدموية.

وأوضح عدد من الجراحين المشاركين فى المؤتمر، أن اللجوء إلى الجراحة المفتوحة، التى تجرى تحت تخدير عام، تهدف لإصلاح تمدد الأوعية الدموية، مشددين على أنه كلما زاد تمدد الشريان كلما زادت صعوبة الجراحة فى الوقت الذى قد يتوفى المريض قبل التدخل الجراحى، وهو ما يتطلب معه الإسراع باستخدام أشعة "الإيكو".

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