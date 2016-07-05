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مكافحة مخدرات الشرقية تضبط أحد أخطر مروجى الهيروين بأبو كبير

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مكافحة مخدرات الشرقية تضبط أحد أخطر مروجى الهيروين بأبو كبير مكافحة مخدرات الشرقية تضبط أحد أخطر مروجى الهيروين بأبو كبير
تمكن الرائد أحمد فخرى العزازى، رئيس مكافحة مخدرات فاقوس، بالشرقية، اليوم، من ضبط "الصقر" أخطر مروجى الهيروين بأبوكبير، قبل ترويجه كمية من الهيروين تقدر بحوالى 250 جراما فى عيد الفطر، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة برئاسة أحمد العدوى، مدير النيابة.

وكانت معلومات سرية قد وردت للرائد أحمد فخرى العزازى، تفيد قيام "عماد ال م" 25 سنة، وشهرته عماد الصقر، من أخطر تجار المخدرات بقرية الغابة، دائرة مركز أبوكبير، بترويج كمية من الهيروين بدائرة المركز.

وبعد إذن النيابة العامة والتحريات السرية، تمكنت مأمورية برئاسة العقيد محمد هلال، رئيس مكافحة مخدرات الشرقية، وتحت إشراف كل من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، واللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، تم ضبطه بمدخل قرية الغابة البلد دائرة مركز أبوكبير، وبحوزته عدد 108 تذاكر هيروين، وكذا 12 كيسا به مسحوق وحصوات خام الهيروين، بوزن إجمالى 250 جم ربع كيلو هيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتحرر عن ذلك المحضر 15810 جنايات مركز أبوكبير.

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