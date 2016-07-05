صحف قطرية:تغريدة لقيادى بحزب الله قبل 4 ساعات من تفجيرات السعودية تثير جدلا

نشرت صحيفة العرب القطرية الثلاثاء، صورة لتغريدة ترجع لحساب بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" باسم "الشيخ جواد محرابى"، قال إنه قيادى بحزب الله الإرهابى.

وأشارت الصحيفة إلى أن التغريدة التى نشرت قبل 4 ساعات فقط من التفجيرات التى وقعت بالسعودية بجوارالحرم النبوى أمس الاثنين تضمنت كلمات خطيرة تشير إلى احتمالية كبيرة بوجود دور لحزب الله الإيرانى فى تلك التفجيرات.

وجاء نص تغريدة القيادى بحزب الله، والتى أثارت جدلا واسعا وتداولها النشطاء على نطاق واسع كالآتى: "لن يتحقق الأمن فى دول المنطقة طالما هناك أمن فى السعودية".

ووقعت 3 تفجيرات انتحارية فى السعودية، مساء أمس الاثنين، أحدها قرب مقر أمنى عند الحرم النبوى، والآخران قرب مسجد فى القطيف شرق المملكة.

وكان المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية، أكد أنه مع حلول صلاة مغرب أمس الاثنين، بالمدينة المنورة، اشتبه رجال الأمن فى أحد الأشخاص أثناء توجهه إلى المسجد النبوى الشريف عبر أرض فضاء تستخدم كمواقف لسيارات الزوار، وعند مبادرتهم فى اعتراضه فجر نفسه بحزام ناسف، مما أسفر عن استشهاد 4 من رجال الأمن، وإصابة 5 آخرين.

ويذكر أن حزب الله الإرهابى بقيادة حسن نصرالله، يشن حملة هجوم واسعة على السعودية منذ تدخلها فى الشأن اليمنى والسورى ورئاستها للتحالف العربى الذى قضى على آمال الحزب المدعوم من إيران، فى اليمن وسوريا وتدمير خريطتهم التى استهدفت مخططا لنشر التشيع وتقسيم المنطقة العربية.

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