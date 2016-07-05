أخبار عاجلة

مساء dmc - مداخلة مؤثرة مع المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق -
كلمة الرئيس السيسي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني -
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

صحف قطرية:تغريدة لقيادى بحزب الله قبل 4 ساعات من تفجيرات السعودية تثير جدلا

Google+ Print
صحف قطرية:تغريدة لقيادى بحزب الله قبل 4 ساعات من تفجيرات السعودية تثير جدلا صحف قطرية:تغريدة لقيادى بحزب الله قبل 4 ساعات من تفجيرات السعودية تثير جدلا
نشرت صحيفة العرب القطرية الثلاثاء، صورة لتغريدة ترجع لحساب بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" باسم "الشيخ جواد محرابى"، قال إنه قيادى بحزب الله الإرهابى.

وأشارت الصحيفة إلى أن التغريدة التى نشرت قبل 4 ساعات فقط من التفجيرات التى وقعت بالسعودية بجوارالحرم النبوى أمس الاثنين تضمنت كلمات خطيرة تشير إلى احتمالية كبيرة بوجود دور لحزب الله الإيرانى فى تلك التفجيرات.

وجاء نص تغريدة القيادى بحزب الله، والتى أثارت جدلا واسعا وتداولها النشطاء على نطاق واسع كالآتى: "لن يتحقق الأمن فى دول المنطقة طالما هناك أمن فى ".

ووقعت 3 تفجيرات انتحارية فى السعودية، مساء أمس الاثنين، أحدها قرب مقر أمنى عند الحرم النبوى، والآخران قرب مسجد فى القطيف شرق المملكة.

وكان المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية، أكد أنه مع حلول صلاة مغرب أمس الاثنين، بالمدينة المنورة، اشتبه رجال الأمن فى أحد الأشخاص أثناء توجهه إلى المسجد النبوى الشريف عبر أرض فضاء تستخدم كمواقف لسيارات الزوار، وعند مبادرتهم فى اعتراضه فجر نفسه بحزام ناسف، مما أسفر عن استشهاد 4 من رجال الأمن، وإصابة 5 آخرين.

ويذكر أن حزب الله الإرهابى بقيادة حسن نصرالله، يشن حملة هجوم واسعة على السعودية منذ تدخلها فى الشأن اليمنى والسورى ورئاستها للتحالف العربى الذى قضى على آمال الحزب المدعوم من إيران، فى اليمن وسوريا وتدمير خريطتهم التى استهدفت مخططا لنشر التشيع وتقسيم المنطقة العربية.

رئيس وزراء اليمن فى ذكرى تحرير عدن: لن نسمح بوجود حزب الله ثان بالبلاد
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة