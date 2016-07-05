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اخبار العراق.. تشييع أحد قتلى الهجوم الدامى فى بغداد

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اخبار العراق.. تشييع أحد قتلى الهجوم الدامى فى بغداد اخبار العراق.. تشييع أحد قتلى الهجوم الدامى فى بغداد
شُيع اليوم الثلاثاء يوليو جثمان أحد قتلى الهجوم الانتحارى الدامى الذى وقع فى بغداد وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 175 شخصا وإصابة 200 فى منطقة للتسوق فى حى الكرادة ليل السبت.

وأعلن تنظيم داعش الارهابى مسؤوليته عن الهجوم.

واحتشد المئات من أهالى القتلى والسكان للمشاركة فى الجنازة وحمل النعش إلى مثواه الأخير مرورا بالمنطقة التى وقع فيها الهجوم.

ومازال رجال الإنقاذ يبحثون فى الحطام عن 37 مفقودا.

وقال مدير الدفاع المدنى العام اللواء كاظم سلمان بوهان "إحنا أجرينا مسح شامل وكامل خلال المرحلة من بعد انتشال جثامين الشهداء ولحد الآن مستمرين ... لقينا بعض الأشلاء ... المستمسكات ... الموبايلات وغيرها. وإحنا يعنى مستمرين إلى أن نطمئن بشكل نهائى بأنه الموضوع انتهى وانهزم نهائيا."

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