محافظ كفر الشيخ محذراً: آخر مهلة لتطبيق التوقيع بالبصمة الأحد القادم

قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إنه سيتخذ كافة الإجراءات تجاه رؤساء المصالح الحكومية، ورؤساء الوحدات المحلية المتكاسلين فى تطبيق التوقيع بالبصمة بمجالس المدن والمديريات والإدارات، مؤكدا أنه أعطى مهلة أخيرة لهم حتى الأحد القادم، لأنه حال عدم تطبيقها سيتخذ إجراءات صارمة ضدهم .

وأضاف المحافظ، خلال تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، أنه وفر كافة الاعتمادات المالية لشراء أجهزة التوقيع بالبصمة لكافة المصالح الحكومية، ولا يوجد عذر لعدم تطبيقها، مؤكداً أن تطبيق البصمة يضمن وجود الموظفين فى أماكن عملهم ليقدموا الخدمات المطلوبة منهم للمواطنين، والتكاسل فى عدم تطبيقها يعنى التسيب وعدم الانضباط .

أمانة البرلمان تكرر مطالبتها للنواب بالتوقيع بالبصمة لإثبات حضورهم