أوقاف الدقهلية: 435 ساحة لصلاة العيد ولا مكان للسلفيين والإخوان

خصصت مديرية الأوقاف بالدقهلية 435 ساحة لصلاة عيد الفطر، وذلك بترخيص من المديرية، بحضور خطيب تابع للأزهر أو لوزارة الأوقاف.

وقال مصدر بمديرية أوقاف الدقهلية، إن الساحات الـ435 المخصصة من قبل مديرية الأوقاف بالدقهلية، سوف تشرف الأوقاف عليها بالكامل، ولن يكون هناك أى ساحات مرخص بها لخطباء خارج وزارة الأوقاف، ولن تسمح المديرية بذلك، وسيشرف قيادات المديرية كافة على تنظيم الصلاة.

ومن المقرر أن يؤدى المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، صلاة العيد بساحة مسجد النصر بالمنصورة، والعديد من قيادات المحافظة مثل مدير الأمن ورؤساء المجالس والأحياء والمدن.

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