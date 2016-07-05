مستقبل وطن بالإسماعيلية يلتقى بأهالى القنطرة غرب فى آخر أيام رمضان

نظم حزب مستقبل وطن، أمانة مركز القنطرة، اليوم الثلاثاء، لقاءً جماعيًا لأعضاء وشباب الحزب تحت رعاية محمد طلبة، الأمين العام للحزب بمحافظة الإسماعيلية.

وقال محمد طلبة أمين الحزب بالإسماعيلية، إن اللقاء اليوم يأتى فى إطار دور الحزب بتجميع مختلف فئات الشعب الإسمعلاوى، حيث تم دعوة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمركز القنطرة غرب وعدد من مشايخ القبائل والعائلات وشباب المركز، وبحضور أعضاء الحزب.

وأضاف طلبة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم عرض خطة عمل الحزب خلال الفترة القادمة بالمحافظة، وآليات العمل والتواصل مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لحل مشكلات المواطن الإسمعلاوى، بالإضافة لطرحه على الحاضرين تفاصيل مبادرة "الجيش الرابع" التى أطلقها الحزب مؤخرًا.

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