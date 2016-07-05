محافظ سوهاج يكرم شابا أنقذ فتاة بعد تعرضها للاعتداء أمام كنيسة مارى جرجس

كرم الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، بديوان عام المحافظة، الطالبة لوسيا القمص انجيلوس، والتى تعرضت لاعتداء يوم السبت الماضى أمام كنيسة مارى جرجس بسوهاج، كما كرم المحافظ أيضا الشاب فادى فوكيه فرح والذى تمكن من إنقاذ الفتاة، حيث قام بإهدائه درع المحافظة، وذلك تقديرا لشجاعته ودوره البطولى فى إنقاذ حياة الطالبة لوسيا .

وحضر حفل التكريم اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والمحاسب كمال شلبى السكرتير العام للمحافظة، والدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وأسرة الفتاة .

وأوضح المحافظ أن الحفاظ على أمن وسلامة المواطن فى الشارع كان الوازع الرئيسى للتحرك السريع والتعامل مع الحادث والوقوف بجانب الفتاة وأهلها فى هذه الظروف الصعبة، مؤكدا أن الاعتداء على أحد أبنائنا فى الشارع يعد ظاهرة غريبة على الشارع السوهاجى الذى يتميز بالتلاحم وروح الأسرة الواحدة

وأشاد المحافظ بالموقف البطولى والنبيل للشاب فادى فوكيه الذى خاطر بحياته من أجل إنقاذ الفتاة من الموت، واختار أن يكون إيجابيا، مؤكدا أن تحقيق الأمن ليس فقط مسئولية رجل الأمن فى الشارع، وإنما تكتمل المنظومة الأمنية بالمشاركة الإيجابية للمواطنين وعدم السلبية، وشدد على أهمية عدم استباق الأحداث وعدم استغلال الحادث للمزايدة على أهل سوهاج، مشيرا إلى أن الحادث عارض وبسيط وما زال منظورا أمام النيابة، متمنيا أن ينال الجانى أقصى عقوبة حتى يكون رادعا لغيره .

وأكد المحافظ أنه لا يوجد أحد فوق القانون، ولا تهاون مع أى شخص يهدد أمن وسلامة المواطن فى سوهاج، موجها الشكر لرجال الشرطة بالمحافظة على المجهود الرائع والملموس فى حفظ الأمن بالشارع السوهاجى .

ومن جانبها عبّرت الطالبة لوسيا عن شكرها العميق وامتنانها للمحافظ، لما قام به وموقفه الإنسانى الرائع والنبيل فى الوقوف بجانبها لحظة بلحظة، ومرافقته لها داخل غرفة العمليات وأثناء الإفاقة، والاطمئنان عليها بعد عودتها إلى منزلها، وأضافت أن وجود المحافظ بجانبها فى غرفة العمليات بدل شعورها بالخوف والقلق إلى شعور بالراحة والأمان، وقالت: "لقد شعرت بأن والدى هو من يقف بجانبى".

كما عبرت أسرة الفتاة عن سعادتها باهتمام المحافظ والقيادة الأمنية بالمحافظة بحالة ابنتهم، وقال: "والد الفتاة إن ما فعله المحافظ مع ابنتى سيبقى دينا فى رقبتى".

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