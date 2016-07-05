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أخبار السعودية..تركيا تدين التفجيرات الإرهابية فى السعودية

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أخبار السعودية..تركيا تدين التفجيرات الإرهابية فى السعودية أخبار السعودية..تركيا تدين التفجيرات الإرهابية فى السعودية
أدانت تركيا بشدة الثلاثاء، الهجمات الإرهابية التى وقعت أمس الاثنين قرب الحرم النبوى الشريف بالمدينة المنورة ومسجد فى مدينة القطيف شرقى .

ونقل راديو "سوا" عن وزارة الخارجية التركية- فى بيان- أن أنقرة ستواصل تعاونها مع المملكة العربية السعودية بشأن مكافحة جميع أشكال الإرهاب، مؤكدة تضامنها فى المجالات كافة، معربة عن تعازيها لعائلات ضحايا الهجمات وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت- أمس الاثنين- وقوع ثلاثة تفجيرات انتحارية فى كل من جدة والمدينة المنورة والقطيف.

ووقع الحادث الأول داخل موقف إحدى المستشفيات بجدة فى ساعة مبكرة من فجر الاثنين ما تسبب فى إصابة رجلى أمن بشكل طفيف.

كما وقع التفجير الثانى قرب مقر أمنى عند الحرم النبوى الشريف بالمدينة المنورة أسفر عن استشهاد أربعة من رجال الأمن وإصابة خمسة آخرين فيما وقع الأخر بجوار إحدى المساجد فى مدينة القطيف بالمنطقة الشرقية.
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مصر 365

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