طائرات حربية سويسرية ترافق طائرة ركاب إسرائيلية بعد تهديد بوجود قنبلة

قالت هيئة المطارات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن سويسرا أرسلت طائرات حربية لمرافقة طائرة إسرائيلية تابعة لشركة طيران العال من طراز بوينج 747 فوق أراضيها بعد تلقى تهديد بوجود قنبلة على متن الطائرة.

وواصلت الطائرة القادمة من نيويورك طريقها باتجاه تل أبيب حيث من المقرر أن تهبط هناك الساعة 12.45 بعد الظهر (0945 بتوقيت جرينتش)، ولم تعلن حالة الطوارئ فى مطار بن جوريون فى تل أبيب.

وقالت هيئة المطارات إن سلاح الجو السويسرى أرسل طائرات حربية من طراز إف-18 لمرافقة الطائرة “بسبب تهديد بقنبلة”، وقال سلاح الجو السويسرى إنه قام بمهمة شرطية جوية “عاجلة” لمرافقة الطائرة خلال موقف طارئ.

ورفضت متحدثة باسم شركة العال الإدلاء بتفاصيل حول ما وصفته بالتهديد الغامض أو مدى مصداقيته، وامتنعت أيضا عن التعليق على لماذا لم تقرر العال -التى تعتبر واحدة من أكثر الشركات حذرا على الصعيد الأمني- أن تهبط الطائرة اضطراريا خلال رحلتها إلى تل أبيب.