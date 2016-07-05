سبع ساحات لإقامة صلاة عيد الفطر ببورسعيد

المراسل: جمال نوفل

> أعلن المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، أن مديرية الأوقاف ببورسعيد، حددت سبع ساحات، لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك بمعظم أحياء المحافظة، وهم : ساحة أرض المعمورة بطرح البحر أمام حى الشرق ، وساحة المسجد الكبير ببورفؤاد ، وساحة مسجد الرزاق بالزهور ، وساحة مسجد التوحيد بمنطقة 6 أكتوبر، وساحة مسجد السيدة زينب ببنك الإسكان بالضواحي ، وساحة مسجد الصفوة بالزهور ، وساحة مسجد الحرمين بمنطقة التصنيع بالضواحي ، بالإضافة إلى المساجد التى تقام فيها صلاة العيد، وأنه تم تحديد خطيب لكل ساحة .

> وأضاف أبو زهرة في تصريح صحفي، أن هناك تعليمات من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لجميع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتكثيف أعمال النظافة حول الساحات وتهيئتها لاستقبال المصلين لتظهر في ابهي صورة لها، مؤكدًا علي بدء أعمال النظافة في جميع المناطق منذ الصباح الباكر .